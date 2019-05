WELTjournal Spezial: „Europa-Drama – Hinter den Kulissen der Macht“ am 5. Mai um 23.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das Chaos rund um den Brexit und das Erstarken der Rechtspopulisten in vielen europäischen Ländern stellen zusehend eine Zerreißprobe für die Europäische Union dar. Formiert zu einer Allianz wollen die Rechtspopulisten nach den EU-Wahlen im Mai als stärkste Fraktion im Europaparlament hervorgehen. Auch ohne absolute Mehrheit könnten sie dann die EU-Gesetzgebung nachhaltig beeinflussen. Dringend notwendige Reformen könnten damit praktisch verhindert werden.

„WELTjournal Spezial“ zeigt am Sonntag, dem 5. Mai 2019, um 23.10 Uhr in ORF 2 den Dokumentarfilm „Europa-Drama – Hinter den Kulissen der Macht“ der preisgekrönten Regisseurin Norma Percy, der den erbitterten Machtpoker sowie die diplomatischen Abgründe enthüllt, die hinter den großen Umbrüchen der vergangenen Jahre in Europa stehen – von der Euro- und Flüchtlingskrise bis zum verhängnisvollen Brexit. „Hinter den Kulissen der Macht“ ist eine brisante Inside-Story, die zeigt, was sich in den Brüsseler Hinterzimmern abspielt: Wie in einem Shakespeare-Drama geht es um Eitelkeiten und um Machtkampf, um Ängste und Nervenkitzel, um Druck und Gegendruck – und immer sind die Akteure getrieben von der Notwendigkeit schneller Entscheidungen, oft nachts gefällt, nach stundenlangem, ermüdendem Taktieren.

