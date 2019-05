SPÖ-Termine von 6. Mai bis 12. Mai 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 6. Mai 2019:

11.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder und István Ujhelyi, EU-Spitzenkandidat der ungarischen SozialdemokratInnen, nehmen in einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema „Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Gefahr – Rechtsruck in Europa verhindern“ Stellung (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal 2. Stock, Löwelstraße 18, 1014 Wien).

11.30 Uhr Am österreichweiten Aktionstag des Bündnisses #Keinen Millimeter, an dem unter anderem die SPÖ Frauen, der Österreichische Frauenring, das Frauen*Volksbegehren, die ÖGB-Frauen und viele andere mehr teilnehmen, lädt das überparteiliche Bündnis #Keinen Millimeter in allen Landeshauptstädten zu Flashmobs gegen diskutierte Eingriffe beim Schwangerschaftsabbruch durch die ÖVP/FPÖ-Regierung. Die Aktion in Wien findet am Graben statt (Graben 21, 1010 Wien).

17.00 Uhr „Auf einen Kaffee mit Steffi und Evelyn“ laden die SPÖ-Kandidatinnen zur EU-Wahl Evelyn Regner und Stefanie Mösl in die Academy Bar (Franz Josef Straße 4, 5020 Salzburg).

18.30 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder nimmt am KURIER-Gespräch „Elefantenrunde“ zur EU-Wahl in Krems teil (FH Krems, Am Campus Krems, Trakt G1, Erdgeschoß, 3500 Krems a.d. Donau).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Zusammenarbeit mit der sozialdemokratischen Bildungsorganisation und dem SPÖ-Parlamentsklub ein zur Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für das Politische Buch 2018 und zum Gespräch „Wirtschaftsordnung und Wut“ mit Julia Ebner (Anerkennungspreis) und Stephan Schulmeister (Sonderpreis „Arbeitswelten – Bildungswelten“). Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y594x3za (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, erreichbar mit U1, Station „Hauptbahnhof“).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt ein zur Verleihung des „Ari-Rath-Preises für kritischen Journalismus“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y2yed8zp (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 7. Mai 2019:

Besuchstag in Steyr von SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder.

9.30 Uhr Fotoaktion der FSG-EU-KandidatInnen Evelyn Regner (ÖGB), Thomas Kattnig (younion), Johannes Schwarcz-Breuer (vida), Sophia Reisecker (GPA-djp) und Gerald Kreuzer (PRO-GE) "Steuerloch schließen!" vor dem Finanzministerium (Johannesgasse 5, 1010 Wien).

10.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt als Sprecherin der Plattform Mutternacht an der Pressekonferenz „Schnuller statt Schule:

Wenn Mädchen Mütter werden“ teil (VinziRast - mittendrin Dachgeschoss, Lackierergasse 10, 1090 Wien).

10.00 Uhr SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament Evelyn Regner nimmt an einer Diskussion vor SchülerInnen und Lehrlingen mit den EU-SpitzenkandidatInnen zur Europawahl teil (Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

16.00 Uhr SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament Evelyn Regner nimmt an der EU-SpitzenkandidatInnen-Diskussion in der Universität Wien teil (Audimax, Universitätsring 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Das Museum Arbeitswelt lädt zur Diskussion „Europa, wie weiter?” mit u.a. SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder über die Zukunft Europas (Museum Arbeitswelt, Wehrgrabengasse 7, 4400 Steyr).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Sir Ivan Rogers (UK Permanent Representative to the European Union from 2013 to 2017) zum Thema „Endless Brexit - How the Difficult Process of Leaving the EU Shapes the Future of the United Kingdom and the European Union“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y38ot3qk (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 8. Mai 2019:

15.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder nimmt an einer Diskussionsveranstaltung der Jüdischen Hochschülerschaft zum Thema „Jüdisches Leben in Europa“ teil (Gemeindezentrum der IKG Wien, Seitenstettengasse 2, 1010 Wien).

19.30 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder besuchen das Fest der Freude auf dem Wiener Heldenplatz. Die Veranstaltung des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ) findet zum Gedenken an die Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes in Kooperation mit den Wiener Symphonikern zum siebten Mal statt (Wiener Heldenplatz).

20.15 Uhr Anlässlich der EU-Wahl nimmt SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder an der ORF-Sendung „2 im Gespräch" - 8 Konfrontationen teil (ORF2).

DONNERSTAG, 9. Mai 2019:

Besuchstag in Linz von SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder.

8.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale treten zusammen.

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

17.00 Anlässlich des Europatages findet das SPÖ-Europafest „Europe Rising" mit SPÖ-Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder, SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament Evelyn Regner und den SPÖ-KandidatInnen für die Europawahl in Linz statt (Kunstmuseum Lentos, Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Hanan Ashrawi (Member of the PLO Executive Committee) zum Thema „A negotiated two-state solution: Vision and Reality“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yy285avo (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 10. Mai 2019:

Bezirkstag in Linz-Land von SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder.

SAMSTAG, 11. Mai 2019:

13.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder besucht das Genuss-Festival im Wiener Stadtpark.

14.30 Uhr „Europafest in der Donaustadt“ – Auf dem Programm stehen u.a. Reden der SpitzenkandidatInnen für die Wahl zum Europäischen Parlament Andreas Schieder, Evelyn Regner und Julia Herr (Platz des SV Donau, Weißauweg 1, 1220 Wien).

SONNTAG, 12. Mai 2019:

20.15 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder bei der ersten Elefantenrunde der SpitzenkandidatInnen von ÖVP, FPÖ, SPÖ, NEOS, Liste Jetzt und den Grünen auf Puls 4.

