„Sport am Sonntag“ mit Studiogast Peter Stöger und Peter Schröcksnadel im Gespräch

Am 5. Mai ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 5. Mai 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Peter Stöger live im Studio

Nach einer fast einjährigen Auszeit spricht er über die Veränderungen im Trainergeschäft, seine Erfahrungen abseits des Rasens und die Ideen für seine Zukunft.

Dominic Thiem im großen Interview

Österreichs Tenniskönig über sein neues Team, das Leben als internationaler Sport-Star und den Saisonhöhepunkt in Paris.

Peter Schröcksnadel im „Sport am Sonntag“-Gespräch

Der ÖSV-Präsident über die neuen Verbandsstrukturen, das Anforderungsprofil für seinen Nachfolger und das Thema Johannes Dürr.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at