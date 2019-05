Flor de Caña erhält Auszeichnung als "Best Rum Distillery 2018" der Welt

Managua, Nicaragua (ots/PRNewswire) - Flor de Caña, der Super-Premium-Rum aus Nicaragua, erhielt aufgrund der Qualität seiner Produkte und des Brennereibetriebs mit 100 % erneuerbarer Energie den Titel als "Best Rum Distillery 2018", die höchste weltweite Auszeichnung der International Rum Conference (IRC). Die IRC ist eine der wichtigsten Rumkonferenzen der Welt. Internationale Experten und Persönlichkeiten kommen zusammen, um Qualität und Exzellenz in der Branche Anerkennung zu zollen und zu ehren.

Flor de Cañas Engagement für Exzellenz umfasst zudem die Bemühungen der Marke für das Wohlergehen der Mitarbeiter, der Umwelt und des sozialen Umfelds. Flor de Caña ist eine der ersten Spirituosenmarken weltweit mit der Zertifizierung als "Fair Trade". Verbraucher wissen so, dass die Produktion des Rums mehr als 300 rigorose Standards in den Bereichen des Sozialen, der Umwelt und des Labors einhält.

Informationen zu Flor de Caña

Flor de Caña ist ein Super-Premium-Rum aus Nicaragua, der von einer Familie in der 5. Generation auf einer einzelnen Liegenschaft hergestellt wird. Er gedeiht im Umfeld eines aktiven Vulkans und reift natürlich und ohne Zucker heran. Die Destillation geschieht mit 100 % erneuerbarer Energie. 2017 erhielt man von der International Wine and Spirit Competition in London die Auszeichnung als "Best Rum Producer of the Year" und gehört weltweit zu den ersten Spirituosenmarken, welche die Fair-Trade-Zertifizierung erhalten haben und nachhaltig arbeiten. www.flordecana.com

