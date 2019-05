Österreichische Antwort auf US-Systemgastronomie: BistroBox eröffnet Flagship-Store an der Autobahn

Holzhausen/Wien (OTS) - Mit dem Anspruch, das Kauferlebnis auf Knopfdruck zu revolutionieren, hat BistroBox bereits 25 Standorte, an denen sich Kunden rund um die Uhr ihre Pizza selbst backen können, eröffnet. Nun macht das Start-Up den nächsten Schritt und eröffnet in Oberösterreich am ASFINAG Rastplatz Denk einen Standort in völlig neuem Design.

Mit dem neuen Standort auf dem an der Mühlkreisautobahn (A7) gelegenen ASFINAG Rastplatz in Denk (OÖ) schlägt BistroBox das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte auf. Nach bereits fünf Neueröffnungen in diesem Jahr geht ab sofort eine optisch in komplett neuem Look & Feel gestaltete BistroBox-Filiale in Betrieb.



Helle Böden, edles Holzdesign, elegante Sitzgelegenheiten und freundliches Licht kennzeichnen den neuen Standort, der von BistroBox gemeinsam mit Umdasch – The Store Makers und der Agentur Lunik2 entwickelt und umgesetzt wurde.



Das Besondere daran ist, dass die Kunden die ofenfrische Pizza sowie frisch gemahlenen Kaffee und Getränke „direkt aus der Wand“ bekommen - und das in einer Wohlfühlatmosphäre, die zum entspannten Verweilen anregt. Annehmlichkeiten wie bargeldlose Bezahlung via NFC sind dabei selbstverständlich.



Mit diesem neuen Design-Konzept setzt BistroBox eine Benchmark im Bereich der SB-Restaurants und stellt hier unter Beweis, wie zeitgemäße 24/7-Verpflegung an Autobahnen zukünftig aussehen kann.



Klaus Haberl, Co-Founder BistroBox: „BistroBox steht für ofenfrische Pizza - rund um die Uhr, ganz unkompliziert und in bester Qualität. Es ist uns wichtig, das auch mit unserem neuen Ladenkonzept optisch sichtbar zu machen und damit den nächsten wichtigen Schritt zu setzen. Unsere neue BistroBox an der A7 soll sich dabei als Role Model für die Zukunft beweisen.“



Auch die Standorte an der A7 werden im erfolgreichen Franchisemodell betrieben. Franchisepartner in Denk & Engerwitzdorf ist Gerald Eidinger, der nach der Eröffnung an den beiden ASFINAG Rastplätzen mittlerweile drei BistroBox Standorte betreibt.



Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Luke

+43-650-6677332

christoph @ luke-pr.at