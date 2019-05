Buchpräsentation mit Meşale Tolu - "Mein Sohn bleibt bei mir!"

Mittwoch, 15. Mai 2019, 18:30 Uhr, International Press Center des ÖJC, 1010 Wien, Blutgasse 3

Wien (OTS) - Die 35-jährige deutsche Journalistin Meşale Tolu war eine der vielen politischen Geiseln in türkischer Haft. Zwar ist sie nun in Freiheit, doch der Kampf um ihre Rechte ist noch immer nicht zu Ende. Sie war eine prominente deutsche Geisel der türkischen Regierung: Als angebliche Terrorunterstützerin saß die Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu mit ihrem kleinen Sohn in Haft; danach wurde ihr die Ausreise aus der Türkei verweigert.

Jetzt, wieder in Deutschland, berichtet sie über diese Zeit: über die Brutalität von Polizei und Justiz, das Alltagsleben in der politischen Gefangenschaft zwischen Hoffnung und Verzweiflung, ihren Kampf um Freiheit für ihre Familie und ihren Einsatz für die Pressefreiheit.

Tolu ist auch Autorin des österreichischen Medienmagazins [Statement] und Trägerin des Dr. Karl Renner Solidaritätspreises. ÖJC-Präsident Fred Turnheim führt mit ihr ein sehr persönliches Gespräch über ein sehr persönliches Buch, das zugleich deutlich macht, wie das Regime in Ankara mit seinen Kritikern umgeht.

Turnheim über das Buch: "Es ist menschlich sehr berührend und zugleich analytisch. Ein Meisterwerk einer bewundernswerten, mutigen und konsequenten Journalistin"

Wenn Sie mehr über die Hintergründe der politischen Verfolgungen in der Türkei erfahren wollen, dann merken Sie sich bitte diesen Termin vor.

Meşale TOLU: Mein Sohn bleibt bei mir!" – Eine Buchpräsentation

viel Hintergrund



