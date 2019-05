Junge Uni der IMC FH Krems – Anmeldestart am 8. Mai 2019

Jedes Jahr Lerninhalte zu aktuellen Themen: Heuer „ÖKO? Logisch!“

Krems (OTS) - Die Junge Uni der IMC FH Krems lädt von 8. bis 12. Juli 2019 alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 10-13 und neu 14+ dazu ein, in die faszinierende Welt der Wissenschaft und Forschung einzutauchen und die Fachhochschule besser kennenzulernen.

Dieses Jahr steht die Junge Uni unter dem Motto „ÖKO? Logisch!“. Bereits zum 13. Mal öffnet die IMC FH Krems ihre Türen für 250 interessierte, wissbegierige und neugierige Jugendliche im Alter von 10 bis 13 Jahren. Mit dem Motto „ÖKO? Logisch!“ sind die angebotenen Lerninhalte genau am Puls der Zeit - der Klimawandel und die wachsende Rohstoffknappheit, machen Ressourcenschonung, CO2-Einsparung sowie generell den Umweltschutz zu einer unbedingten Notwendigkeit. Wie Nachhaltigkeit in das alltägliche Leben integriert werden kann, erfahren die Junge Uni Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen von spannenden Vorlesungen und abwechslungsreichen Workshops. Anmeldestart ist am 8. Mai 2019. Nähere Infos: www.jungeuni.at

Fit4YOUniversity – für Jugendliche ab 14 Jahren

Auch heuer können Jugendliche ab 14 Jahren wieder ausgewählte Workshops an der IMC FH Krems besuchen. Im Rahmen von FIT4YOUniversity lädt die Fachhochschule am 18. und 19. Juli alle Interessierten ein, Hochschulluft zu schnuppern.

Die Anmeldung ist bereits online möglich

Rückfragen & Kontakt:

IMC FH Krems

Michaela Sabathiel

Leiterin Marketing & Öffentlichkeitsarbeit



Mag. Julia Erber

Kommunikation & PR

E-Mail: marketing @ fh-krems.ac.at