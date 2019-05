Land NÖ begrüßt Fachkräfte-Offensive der Sozialpartner

Eichtinger: Weitere 600 Fachkräfte als Ergänzung zur größten Lehrlingsoffensive, die es je gab

St. Pölten (OTS/NLK) - „Die heute präsentierte Fachkräfte-Offensive der Sozialpartner ist ein wichtiger Schritt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 600 Profis, die wir am Arbeitsmarkt dringend brauchen. Gemeinsam mit den Wirtschaftstreibenden und den Sozialpartnern können wir die große Herausforderung der fehlenden Arbeitskräfte gemeinsam meistern“, so der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger. Weiters führt er aus: „Diese Sozialpartner-Initiative ist eine gute Ergänzung zur größten Lehrlingsoffensive, die es je in Niederösterreich gab. Derzeit nehmen knapp 2.900 Jugendliche daran teil; eine überaus erfreulich hohe Zahl.“

Gemeinsam mit dem AMS NÖ und dem Europäischen Sozialfonds investiert das Land Niederösterreich rund 46 Millionen Euro in die NÖ Lehrlingsoffensive zur Bekämpfung des Fachkräftemangels.

Nähere Informationen: Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Telefon 02742/9005-12361; E-Mail markus.habermann @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse