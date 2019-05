AVISO 8. & 9. Mai: AK-Infotage für Beruf, Baby & Bildung – BBB

Rundgang mit AK Präsidentin Renate Anderl: Donnerstag, 9.Mai

Wien (OTS) - Die BBB, AK Infotage für Beruf, Baby und Bildung für ArbeitnehmerInnen in Elternkarenz finden dieses Jahr am Mittwoch, 8. Mai und am Donnerstag, 9. Mai statt. AK Präsidentin Renate Anderl wird die Infotage am Donnerstag besuchen. „Die BBB ist der ,One-Stop-Shop‘ für Eltern in Karenz: Hier gibt es die wichtigsten Servicestellen Wiens unter einem Dach“, so AK Präsidentin Renate Anderl. Geboten werden Beratungen rund um die Themen Karenz, beruflicher Wiedereinstieg, Aus- und Weiterbildung und Arbeitsrecht. Der Eintritt ist frei, Kinderbetreuung vor Ort inklusive!

BBB, AK Infotage Beruf Baby & Bildung

8. und 9. Mai, 9 Uhr bis 15 Uhr

Rundgang

AK Präsidentin Renate Anderl

9. Mai, 12 Uhr

AK Bildungszentrum

Theresianumgasse 16-18

1040 Wien

