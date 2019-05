HABIT eröffnet Zentrum für Arbeit und Begegnung

2018 errichtete HABIT ein neues Tageszentrum für Menschen mit komplexen Behinderungen. Heute wurde das Zentrum für Arbeit und Begegnung in Wien 21 offiziell eröffnet.

Wien (OTS) - Feierstunde in der Shuttleworthstrasse im 21. Wiener Gemeindebezirk: Im Beisein von Stadtrat Peter Hacker, Fonds Soziales Wien-Fachbereichsleiter Robert Bacher, Ilse Fitzbauer, stv. Bezirksvorsteherin des 21. Bezirks, Dechant Klaus Coolen, den beiden HABIT-GeschäftsführerInnen Gabriele Hetzmannseder und Wolfgang Waldmüller und dem Haus der Barmherzigkeit-Institutsrats-Vorsitzenden Reinhard Krepler wurde das neue Zentrum für Arbeit und Begegnung, kurz ZAB, offiziell eröffnet. Nach der Begrüßung der Festgäste durch Wolfgang Waldmüller und Gabriele Hetzmannseder, bedankte sich Reinhard Krepler bei der Stadt Wien, die das Haus der Barmherzigkeit dabei unterstützt, seine von Zuwendung getragene Haltung weiterzuführen und hob außerdem die Wichtigkeit der MitarbeiterInnen hervor, die ihren Lebensweg der Unterstützung anderer Menschen gewidmet haben.

Individuelle Arbeitsumfelder und Entwicklungsräume

In sechs Gruppen ermöglicht HABIT im neuen ZAB insgesamt 39 Menschen mit komplexen Behinderungen ein individuelles Arbeitsumfeld und einen strukturierten Entwicklungsraum. Auf den rund 850 m² bietet das ZAB nicht nur räumlich viel Platz und Bewegungsmöglichkeit, KundInnen wird in dem neuen Setting auch ein Höchstmaß an Mitgestaltungsmöglichkeit geboten. Ziel soll es außerdem sein, die Tagesstruktur in Zukunft nach außen hin zu öffnen, Kooperationen mit Betrieben aus der Umgebung aufzubauen und KundInnen so auch an externen Arbeitsfeldern teilhaben zu lassen.

Visionskonzept „Arbeit 2020“

Entwickelt und umgesetzt wurde das neue Konzept für das ZAB in Kooperation mit dem Fonds Soziales Wien – und zwar auf Basis einer KundInnen-Befragung, wie HABIT-Geschäftsführer Wolfgang Waldmüller erläutert: „Wir haben unsere Kundinnen und Kunden befragt, wie ihr Tätigkeitsbereich in einem Tageszentrum in Zukunft aussehen kann und darauf aufbauend ein Visionskonzept entwickelt. Gemeinsam mit dem FSW konnten wir nun mit dem ZAB eine sehr individuelle Form der Tagesstruktur für Menschen mit komplexen Behinderungen schaffen, die ein Höchstmaß an Mitgestaltungsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig ein inklusives Arbeiten ermöglicht.“

„Der Fonds Soziales Wien hat das Tageszentrum von der Idee bis zur Umsetzung gefördert. Hier erleben die Kundinnen und Kunden soziale Anerkennung und werden bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt“, erklärt Robert Bacher, Leiter des Fachbereichs Behindertenarbeit, Mobilität & Beratung des Fonds Soziales Wien (FSW). „Das Tageszentrum ist ein Vorzeigeprojekt für den inklusiven Ansatz, der für den FSW als Fördergeber besonders wichtig ist.“

Stadtrat Peter Hacker, der die feierliche Eröffnung vornahm, betonte: „Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, viele Sozialeinrichtungen selber zu besuchen. Der Austausch mit den MitarbeiterInnen und den KundInnen ist mir wichtig, weil man nur vor Ort spürt, wie sich aus der Theorie die Praxis entwickelt. Das Tageszentrum HABIT bietet Menschen mit komplexen Behinderungen eine sinnstiftende Tätigkeit und ermöglicht dadurch individuelle Lebensqualität. Mit der offiziellen Eröffnung ist Wien um ein wichtiges Angebot im Sozialbereich reicher.“

HABIT - Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam

Das Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam (HABIT) steht für qualitativ hochwertige Betreuung von Menschen mit komplexen Behinderungen. Die MitarbeiterInnen von HABIT begleiten und fördern in 15 Wohngemeinschaften, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung insgesamt rund 400 Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in einem integrierten Lebensumfeld. Seit 2013 bietet HABIT zusätzlich ein maßgeschneidertes mobiles Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen an und 2017 wurde von HABIT im Auftrag der MAG ELF eine Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche in Betrieb genommen.

