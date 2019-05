Leopoldstadt: Führung mit Georg Friedler am 5.5.

Wien (OTS/RK) - Bis Mittwoch, 26. Juni, zeigt das Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) die Sonder-Ausstellung „Zu Gast in der Leopoldstadt“. Die Schau gibt Auskunft über die lange Geschichte des Gastronomiewesens im 2. Bezirk und spannt einen interessanten Bogen von den Gaststätten in der „guten alten Zeit“ bis zu den heutigen Restaurants und Bars. Abgerundet wird die liebevoll arrangierte Dokumentation mit Führungen. Der nächste Termin: Am Sonntag, 5. Mai, führt der ehrenamtliche Museumsleiter, Georg Friedler, durch die Schau und beantwortet gerne Fragen des Publikums. Friedler umrahmt das historische Bildermaterial mit einer Mischung aus Fakten, Zahlen und Anekdoten. Um 10.30 Uhr startet die Veranstaltung. Die Teilnahme ist gratis. Für Spenden ist die ehrenamtliche Museumsmannschaft dankbar. Beantwortung von Anfragen: Telefon 4000/02 127.

Geöffnet ist das Museum im 2. Bezirk in der Karmelitergasse 9 am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) und Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr). Generell ist der Eintritt kostenlos. An Feiertagen sowie an schulfreien Tagen sind die Schauräume gesperrt. Information per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

