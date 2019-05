Einladung Pressekonferenz "Verschmelzung von T-Mobile und UPC. Startschuss für eine neue Ära"

6. Mai 2019, 10 Uhr, APA Pressezentrum, CEO Andreas Bierwirth präsentiert neuen Auftritt und Produkte

Wien (OTS) - Am Abend des 6. Mai 2019 verschmelzen T-Mobile und UPC zu einer neuen gemeinsamen Marke. Andreas Bierwirth, CEO T-Mobile Austria, präsentiert bei der Pressekonferenz "Verschmelzung von T-Mobile und UPC. Startschuss für eine neue Ära" am Montag, 6. Mai 2019, um 10 Uhr im APA Pressezentrum den neuen Auftritt und die damit verbundenen Produkte.



Die Inhalte der Pressekonferenz sind bis 6. Mai, 21 Uhr, mit einer Sperrfrist versehen.



Ort und Datum

- APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

- 6. Mai 2019, 10 Uhr



Wir freuen uns, Sie bei unserer Pressekonferenz willkommen zu heißen und bitten um Ihre Rückmeldung. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Pressekonferenz nur für Medienvertreter mit Anmeldung möglich ist.

ANMELDUNG



Mit besten Grüßen

Barbara Holzbauer, Lev Ratner, Helmut Spudich

Unternehmenskommunikation T-Mobile Austria

Rückfragen & Kontakt:

T-Mobile Austria

Barbara Holzbauer, MA

Pressesprecherin

+4367682006017

barbara.holzbauer @ t-mobile.at