AVISO – Freitag, 3. Mai, 10:30: PK mit Andreas Schieder und Julia Herr zum „Green New Deal“

SPÖ nimmt Green New Deal und Recht auf Arbeit ins Wahlprogramm

Wien (OTS) - Heute um 10:30 präsentieren Sozialistische Jugend-Vorsitzende Julia Herr und Andreas Schieder die Green New Deal-Ergänzung zum EU-Wahlprogramm der SPÖ. Dabei geht es um ein Paket von Maßnahmen gegen die Klimakrise durch den Ausbau von fossilfreier Energie und nachhaltigem Verkehr. Gleichzeitig fordert der Green New Deal ein Recht auf Arbeit, in Form einer Garantie auf einen staatlich finanzierten Arbeitsplatz für alle die arbeiten können und arbeiten wollen. „Es ist die Aufgabe der Sozialistischen Jugend, mutige Positionen und visionäre Forderungen in die SPÖ zu tragen. Beim Green New Deal haben wir das geschafft!“ zeigt sich Herr, die bei der kommenden EU-Wahl mit einer Vorzugsstimmenkampagne ins Europaparlament einziehen möchte, zufrieden.



Zeit: Freitag, 3. Mai 2019, 10.30 Uhr

Ort: SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal 2. Stock Löwelstraße 18, 1014 Wien

