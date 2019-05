Manfred Weber im Interview bei Corinna Milborn: PULS 4 News Spezial morgen um 20:00 Uhr

Am Samstag ist EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber zu Gast beim Wahlkampfauftakt der ÖVP. Morgen um 20:00 Uhr ist er zu Gast bei einem PULS 4 News Spezial.

Wien (OTS) - Der Wahlkampf um das europäische Parlament geht in die heiße Phase, am Samstag bestreitet die ÖVP als letzte Partei ihren Wahlkampf-Auftakt. Mit dabei: EVP-Spitzendkandidat und Favorit auf den Posten des künftigen Kommissionspräsidenten, Manfred Weber (CSU), der seine Schwesternpartei in Wien unterstützen wird. Im Vorfeld seines Wahlkampfauftrittes ist Weber bei einem PULS 4 News Spezial bei Corinna Milborn zu Gast und stellt sich den brennenden Fragen des EU-Wahlkampfs. Eine Langversion des Interviews wird am Sonntag, den 5. Mai, bei „Wie jetzt?!“ um 09:30 Uhr auf PULS 4 ausgestrahlt.



Moderation: Corinna Milborn



PULS 4 News Spezial mit Manfred Weber

Freitag, 3.5., LIVE um 20:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Verena Titze

verena.titze @ prosiebensat1puls4.com