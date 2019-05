FPÖ-Walter Rosenkranz: „Freiheitliche Sicherheitspolitik macht sich bemerkbar“

„Verbrechensrückgang und gestiegene Aufklärungsquoten Dank Innenminister Kickl“

Wien (OTS) - Die Präsentation der neuen Kriminalstatistik zeigt deutlich, dass es einen Rückgang an Straftaten und eine positive Tendenz der Aufklärungsquote zu verzeichnen gilt. „Auch wenn die neue Statistik erstmals seit 20 Jahren eine Zahl an Anzeigen unter 500.000 aufzeigt, muss man sagen, dass dies zwar ein Erfolg freiheitlicher Sicherheitspolitik ist, aber 1.300 angezeigte Straftaten pro Tag sind wohl noch immer eine hohe Zahl, die es zu minimieren gilt“, bemerkte der freiheitliche Klubobmann und FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Dr. Walter Rosenkranz.

„Die heute veröffentlichte Statistik ist mit Sicherheit eine erfreuliche, zeigt sie doch die richtige Richtung von Innenminister Herbert Kickl. Allen Unkenrufen zum Trotze geht dieser beharrlich seinen Weg, um Österreich sicherer und lebenswerter zu machen. Als ‚interessant‘ ist natürlich die Aussage von SPÖ-Frauensprecherin Heinisch-Hosek zu bewerten, wenn sie eine eigene Statistik zu Gewalt an Frauen fordert, denn der von ihr beschriebene ‚dramatische‘ Anstieg an Frauenmorden und an Gewalt an Frauen, wurde und wird größtenteils durch das von der SPÖ ins Land geholte und von den Sozialisten gepflegte Klientel aus aller Herren Länder verursacht“, so Rosenkranz.

„Die Freiheitliche Partei dankt allen Exekutivbeamten für ihre großartige und professionelle Arbeit. Wir und Innenminister Kickl werden alles veranlassen, den Beruf des Polizisten wieder attraktiv zu gestalten. Die Sicherheit unseres Landes und ihrer Bevölkerung ist dieser Regierung ein großes Anliegen und nur eine FPÖ-ÖVP Koalition ist auch ein Garant dafür. Nach den Einsparungen unter den SPÖ-geführten Regierungen im Polizeibereich wurden von dieser Regierung 2.100 neue Polizeiplanstellen und 2.000 Ausbildungsplanstellen bis zum Jahr 2022 beschlossen - das ist eine klare Ansage für mehr Sicherheit für die österreichische Bevölkerung“, bekräftigte der freiheitliche Klubobmann.

