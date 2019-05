Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 3.5.: „Die Neue Seidenstraße“

Wien (OTS) - „Chinas Machtdemonstration oder Einladung an die Welt?“ lautet der Titel des von Michael Fröschl gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 3. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

40 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt haben sich vergangene Woche in Peking zum großen Seidenstraßen-Gipfel versammelt. Darunter war neben Russlands Präsident Wladimir Putin und dem Italienischen Ministerpräsidenten Guiseppe Conte auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, der mit einer Wirtschaftsdelegation angereist ist. Niemand wollte fehlen, wenn China über die weiteren Milliarden-Investitionen im Rahmen seines weltumspannenden Infrastrukturprogramms spricht: Straßen, Eisenbahnen und Häfen werden ausgebaut, um aus alten Handelswegen die Neue Seidenstraße zu erschaffen. Beim Treffen in Peking hat Chinas Präsident Xi Jinping eine weitere Öffnung und mehr Kooperation versprochen. Was will China mit der Neuen Seidenstraße erreichen? Wie sehr kann Österreichs Wirtschaft davon profitieren? Welche Chancen und Risiken sehen österreichische Unternehmer und chinesische Experten? Michael Fröschl geht diesen Fragen nach, er war für „Saldo“ beim Seidenstraßen-Forum in China dabei.

