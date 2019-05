AVISO: BMI: Morgen, 3. Mai 2019, Ministerkonferenz und Pressekonferenz „Migrationsherausforderungen entlang der Balkanroute“

Pressekonferenz mit Innenminister Herbert Kickl, 3. Mai, 13:45 Uhr, BMI

Wien (OTS) - Am 3. Mai 2019 treffen einander in Wien die Innenminister und Vertreter von Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweiz und Österreich zu einer Ministerkonferenz. Innenminister Herbert Kickl berät mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen über Migrations-Herausforderungen an der östlichen Mittelmeer- und westlichen Balkanroute.

Programm:

08:15 Uhr Einlass für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

09:15 Uhr Doorstep durch Innenminister Kickl (Foto-/Filmmöglichkeit)

10:00 Uhr Konferenzbeginn (Möglichkeit eines Kameraschwenks und für Fotos)

13:45 Uhr Pressekonferenz mit Innenminister Herbert Kickl,

Innenminister Oliver Spasovski (Nordmazedonien),

Staatssekretär im Innenministerium Catalin Necula (Rumänien),

Parlamentarischer Staatssekretär Stephan Mayer (Deutschland)

Zeit: 3. Mai 2019, ab 9:15 Uhr

Ort: Bundesministerium für Inneres

1010 Wien, Minoritenplatz 9

Es darf darauf hingewiesen werden, dass Sicherheitskontrollen durchgeführt werden. Aufgrund dieser Maßnahmen kann es zu kurzen Wartezeiten kommen. Bitte beachten Sie, dass für den Zutritt ein gültiger Presseausweis oder eine Bestätigung des Medienunternehmens sowie ein amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

