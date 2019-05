Mahrer zur Kriminalitätsstatistik: Steigende Aufklärungsquoten und sinkende Kriminalitätsraten bestätigen Erfolgskurs der Regierung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die heute veröffentlichte Kriminalitätsstatistik bestärkt für VP-Polizeisprecher Karl Mahrer klar den Weg der Bundesregierung: „Die Zahlen zeigen klar, dass die sicherheitspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung wichtig und richtig sind, aber es gilt, sich ständig auf neue Herausforderungen einzustellen.“ Er bezieht sich damit auf die Verlagerung der Kriminalität in das Internet.

Auch in Bezug auf Gewaltkriminalität sei ein leichter Rückgang zu vermelden, dennoch spricht Mahrer von einer besorgniserregenden Zahl von Morden und Mordversuchen. Er verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Ergebnisse der von Staatssekretärin Karoline Edtstadler geleiteten Task-Force: „Verschärfte Sanktionen, mehr Opferschutz und verstärkte Täterarbeit – diese Maßnahmen befinden sich bereits auf dem Weg in die parlamentarische Beschlussfassung und werden weitere Verbesserungen erzielen.“

„Die hohe Anzahl an Frauenmorden bedarf einer besonderen Beobachtung, und ich befürworte ausdrücklich die Einrichtung einer Screening-Gruppe, die sich künftig verstärkt der Ermittlung von Gefährdungsszenarien und daraus abgeleiteten Präventionsmaßnahmen widmet“, so Mahrer.

Insgesamt zeigt sich Mahrer mit der Arbeit der Bundesregierung mehr als zufrieden: "Die Bundesregierung hat einen klaren Schwerpunkt formuliert, nämlich die Sicherheit der Menschen zu verbessern. Die heute veröffentlichten Zahlen beweisen, dass der eingeschlagene Weg richtig ist.“

Mahrer hebt im Zusammenhang mit der Kriminalitätsstatistik auch die gute Arbeit der Polizei hervor: „Herzlichen Dank an die Polizistinnen und Polizisten, die tagtäglich großartige Arbeit für die Sicherheit in Österreich leisten.“

