SPÖ: Kärnten und Europa – ein starkes Team

Seiser, Kaiser: EU-Aktivitäten des Landes Kärnten sind Leistungsnachweis einer funktionierenden Partnerschaft. Kärnten mit zwei Milliarden Euro klar Gewinner!

Klagenfurt (OTS) - Eine äußerst positive Bilanz über die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union zogen heute im Vorfeld des EU-Ausschusses im Kärntner Landtag der Vorsitzende des EU-Ausschusses, SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser, und Landeshauptmann Peter Kaiser.



„Der heute im Kärntner Landtag zu behandelnde Bericht über die EU-Aktivitäten des Landes Kärnten zeigt ganz klar, dass diese Partnerschaft bestens funktioniert. Die Förderung durch die EU ermöglicht wertvolle und nachhaltige Projekte in ganz Kärnten. Etwa ein Caritas-Projekt, das gering qualifizierte Frauen erfolgreich in den Handel integriert und ihnen so neue Perspektiven verschafft, das Mädchenzentrum in Klagenfurt, die Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt im Rahmen des Burgbau zu Friesach, das Haus der Regionen in Wolfsberg oder Projekte der Kärntner Volkshochschulen, mit denen Arbeitnehmer in prekären Verhältnissen unterstützt werden sollen“, zählt Seiser nur einige der Projekte auf. „Aber auch bei großen Vorhaben wie der Koralmbahn, dem Ausbau des Karawankentunnels, der Investition von Infineon, sowie Forschungsaktivitäten in Kärnten spielen EU-Mittel eine gewichtige Rolle“, umreißt Seiser weitere Aspekte.



„Kärnten soll und wird eine immer aktivere Rolle in Europa spielen – denn in bewegten Zeiten rund um den Brexit ist es unerlässlich, dass wir uns gestaltend einbringen und Entwicklungen die richtige Richtung geben. Dafür stehen Kärntner im Ausschuss der Regionen in Brüssel die richtigen Mittel zur Verfügung“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser, der die Interessen Kärntens selbst als aktives und ständiges Mitglied im AdR vertritt. Der Landeshauptmann verweist auch darauf, dass Kärnten von der Mitgliedschaft in der EU auch finanziell stark profitiert: „Kärnten ist ganz klar ein Nettoempfänger – Kärnten gewinnt mit der EU! Insgesamt hat Kärnten bislang 2 Milliarden Euro mehr an Förderungen erhalten, als unser Bundesland anteilsmäßig an Mitgliedsbeiträgen einbezahlt hat. Das sind Mittel, die viele positive Projekte in Kärnten anstoßen, ermöglichen und weiterführen. Jedes einzelne davon ist eine Bereicherung.“



„Am 26. Mai ist es auch an den Kärntnerinnen und Kärntner zu entscheiden, welches Europa sie wollen. Ein starkes, vernetztes Europa, in dem Österreich als angesehenes Mitglied eine wichtige Rolle innehat, oder ein Europa der Einzelstaaten, in dem Konzerne diktieren und den Menschen ihre Mitbestimmung genommen wird“, schließen Seiser und Kaiser.



(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Landtagsklub Kärnten, Klagenfurt