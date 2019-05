ORF SPORT + mit Wacker Innsbruck II – SV Ried

Weiters am 3. Mai: Hockey-Match Österreich – Malaysia

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 3. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Semifinalspiel Österreich – Malaysia bei den FIH Hockey Men's Series Finals Kuala Lumpur 2019 um 14.00 Uhr und vom Fußball-2.-Liga-Spiel Wacker Innsbruck II – SV Ried um 19.00 und 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 21.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 21.45 Uhr und die Höhepunkte von den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Gewichtheben der Herren um 22.15 Uhr.

ORF SPORT + überträgt das Semifinalspiel Österreich – Malaysia bei den FIH Hockey Men's Series Finals Kuala Lumpur 2019 am 3. Mai live. Sollte Österreich das Finale erreichen, wird auch dieses Spiel am Samstag live übertragen. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Sebastian Eitenberger.

In der 25. Runde der Fußball-2.-Liga treffen mit Wacker Innsbruck II und der SV Ried die besten Frühjahrsmannschaften aufeinander. Ried hat die Tabellenführung von Wattens zurückgewonnen und möchte sie jetzt in Innsbruck auch verteidigen. Kommentator ist Oliver Polzer.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“, moderiert von Karoline Zobernig, berichtet über sportanalytische Tests, über den Handball-Schulcup und über Nachwuchs-Turnen. Auch ein Porträt der Golferin Emma Spitz steht auf dem Programm.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt", das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen" oder das „Golfmagazin" können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 2. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

