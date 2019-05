ORF im April 2019: 29,7 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im Fernsehmonat April 2019 erreichte die ORF-Sendergruppe einen Marktanteil von 29,7 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,631 Millionen Seherinnen und Sehern (das ist eine um mehr als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer höhere TRW als im April des Vorjahres), das entspricht 48,3 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum April 2019

ORF 1: 1,770 Millionen Seher/innen (8,0 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,804 Millionen Seher/innen (18,9 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 27,0 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 35,3 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Bundesland heute“ (29. April)

1,198 Millionen Zuschauer/innen, 53 Prozent Marktanteil

„Zeit im Bild“ (22. April)

1,178 Millionen Zuschauer/innen, 45 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (11. April)

953.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„Dancing Stars“ (5. April)

857.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (15. April)

812.000 Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„Donna Leon: Ewige Jugend“ (18. April)

805.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„Am Schauplatz Gericht“ (11. April)

733.000 Zuschauer/innen, 24 Prozent Marktanteil

„Am Schauplatz“ (25. April)

708.000 Zuschauer/innen, 26 Prozent Marktanteil

„Feierabend“ (19. April)

669.000 Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„Thema“ (15. April)

655.000 Zuschauer/innen, 21 Prozent Marktanteil

-- Bis zu 998.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am 12. April die fünfte und bisher meistgesehene „Dancing Stars“-Ausgabe; die Präsentation der Tänze verfolgten durchschnittlich 813.000 Seher/innen (Marktanteil: 29 Prozent), „Die Entscheidung“ 834.000 Zuschauer/innen (32 Prozent Marktanteil); in der Zielgruppe der 12-bis 49-Jährigen erreichte die Entscheidung einen Marktanteil von 21 Prozent und in der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen von 30 Prozent; das alles ergibt einen Bestwert seit dem Jahr 2016 (mit Ausnahme des Finales 2017).

-- Bis zu durchschnittlich 261.000 (17. April) sahen die ersten beiden Folgen der vierteiligen Serie „Fokus Europa“ im Rahmen der ORF-EU-Wahlberichterstattung.

-- Bis zu 525.000 Fußballfans sahen am 3. April das entscheidende Elfmeterschießen beim ÖFB-Cup-Halbfinale zwischen dem LASK und Rapid.

-- Durchschnittlich 601.000 Motorsportfans bei 40 Prozent Marktanteil (36 bzw. 44 Prozent in den jungen Zielgruppen) ließen sich am 28. April den GP von Aserbaidschan nicht entgehen.

-- Evergreen auch im April top: Durchschnittlich 415.000 bei 21 Prozent Marktanteil lieferten im April mit Oliver Baier und Co. richtig verkehrte Antworten bei „Was gibt es Neues?“

-- Die „Pratersterne“ leuchteten im April in „DIE.NACHT“ besonders hell: Bis zu 222.000 (19 Prozent in der Zielgruppe 12–49 Jahre) erfreuten sich an Comedy made in A.

-- Die Frage „Verstehen Sie Spaß?“ beantworteten am 6. April mit 477.000 Zuseherinnen und Zusehern (bei 19 Prozent MA) so viele wie im ORF bis dahin noch nie.

-- Die 30. „Romy“-Verleihung erreichte im ORF am 13. April mit bis zu 577.000 Zuschauerinnen und Zuschauern den Topwert seit 2012, bis zu 175.000 sahen am 25. April den „Amadeus Austrian Music Award“.

-- Einen Bestwert (seit 2017) erreichte am 19. April auch „Der Alte“ mit 578.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 22 Prozent MA.

-- Ebenfalls Bestwert seit 2017 für „Natur im Garten“ mit 271.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 18 Prozent MA

-- Noch ein Bestwert seit 2017: „Am Schauplatz: Biomüll der Klasse 1“ mit 26 Prozent Marktanteil (bei 708.000 Zuschauern)

-- Ungebrochen Publikumslieblinge – die „SOKO“-Ermittler:

Durchschnittlich 515.000 sahen im April „SOKO Donau“, 488.000 die aktuellen Folgen von „SOKO Kitzbühel“

-- Teil 7 der ORF/ZDF-Thriller Reihe „Spuren des Bösen“ erreichte am 7. April mit 653.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ebenso den bislang zweitbesten Wert der Serie wie auch „Marie Brand und das Spiel mit dem Glück“ am 20. April mit 435.000 bei 18 Prozent.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF auch im April 2019 gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie sport.ORF.at, news.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 5,0 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 23,7 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen im April bei 94 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen). (Hinweis: Aufgrund einer Messtechnologie-Umstellung der AGTT und der noch nicht vollständigen Erfassung aller Plattformen sind die Daten ab 2019 nicht mehr mit jenen der Vorjahre vergleichbar.)

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24. April 2019 vorläufig gewichtet, ORF

