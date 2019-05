Das war das WordCamp Vienna 2019!

Das fünfte WordCamp Vienna 2019 war ein voller Erfolg und wir möchten uns bei allen SponsorInnen, SprecherInnen, freiwilligen HelferInnen und TeilnehmerInnen bedanken!

Wien (OTS) - Über 350 TeilnehmerInnen hatten den Weg zum Campus im Alten AKH gefunden und durften sich über ein spannendes WordCamp Vienna 2019 zu und rund um das beliebte CMS WordPress freuen. Es wurden spannende Vorträge in 2 Tracks in deutscher und auch englischer Sprache geboten. Neben einer Kinderbetreuung war auch der Andrang zu unserem erstmals durchgeführtem Kids-Workshop groß und wir konnten gemeinsam mit 20 Jugendlichen ihre erste Webseite erstellen.



Wir hoffen alle TeilnehmerInnen hatten eine tolle Zeit bei dieser Veranstaltung und freuen uns natürlich auch über entsprechendes Feedback. Dazu haben wir für alle TeilnehmerInnen eine kurze Umfrage eingerichtet, die uns hilft das Event weiter zu verbessern. Ihr findet die Umfrage, die Unterlagen zu den Vorträgen auf unserer Webseite, genau so wie auch jede Menge Fotos und ein paar Statistiken.



Wer auch nach dem WordCamp mit der Community in Kontakt bleiben möchte, kann auch unser WordPress Meetup in Wien am 5. Juni besuchen.

Wir bedanken uns nochmals bei allen und freuen uns schon auf das nächste WordCamp 2020, der genaue Termin und die Location wird in Kürze auf unserer Webseite bekannt gegeben.



WordCamp Vienna 2019 Organizers Team

Ing. Hannes Linsbauer

+436605605984

https://2019.vienna.wordcamp.org/contact/