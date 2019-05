AVISO: Pressekonferenz & Studienpräsentation "Handel in Zahlen. Die Jahresbilanz 2018"

Branchenradar und Handelsverband präsentieren die aktuelle Entwicklung und das künftige Potenzial der privaten Haushaltsausgaben im heimischen Einzelhandel und eCommerce

Wien (OTS) - Wie haben sich die Ausgaben der privaten Haushalte 2018 in Österreich tatsächlich entwickelt? Welche Branchen und Sektoren treiben die Ausgaben im stationären Einzelhandel sowie im Online-Handel, welche zählen zu den Verlierern? Setzt sich der Siegeszug des eCommerce weiterhin fort, oder schlägt der stationäre Handel zurück? Welche Strategien sind in Zeiten von Amazon Prime und AliExpress überhaupt noch erfolgversprechend? Kann der Lebensmittelhandel seine Vormachtstellung halten oder gar ausbauen? Wie performt der Modehandel? Welche Auswirkungen haben aktuelle gesellschaftliche Veränderungen sowie die Bevölkerungsentwicklung auf den Konsum? Und wie entwickeln sich die Paketvolumina heimischer KEP-Dienstleister angesichts des Online-Shopping-Booms?

Diese und viele weitere Fragen beleuchten das Marktforschungsunternehmen Branchenradar.com Marktanalyse und der österreichische Handelsverband in ihrer brandneuen Marktstudie "Handel in Zahlen. Die Jahresbilanz 2018", die wir Ihnen gerne im Rahmen eines Pressegesprächs vorstellen möchten.

Freuen Sie sich auf eine systematische, segmentbezogene Darstellung der Nachfrage- und Preisentwicklung im österreichischen Handel (auch auf Anbieterebene), auf valides Datenmaterial zu Teilmärkten, Marktsegmenten, Anbietermarktanteilen, Vertriebswegen und Preisentwicklungen inklusive Prognose, sowie eine ausführliche Interpretation der Ergebnisse.

Ihre Gesprächspartner:

Norbert W. Scheele , Country Manager CEE bei C&A

, Country Manager CEE bei C&A Andreas Kreutzer , Geschäftsführer BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH

, Geschäftsführer BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH Rainer Will, Geschäftsführer Handelsverband

Zur Pressekonferenz mit Jahres-Erfolgsrechnung für den gesamten heimischen Handel am Dienstag 7. Mai um 09:30 Uhr im großen Saal des Handelsverbandes laden wir Sie herzlich ein.

Bitte teilen Sie uns per Email an gerald.kuehberger @ handelsverband.at mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen können. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Studienpräsentation "Handel in Zahlen. Die Jahresbilanz 2018"

Datum: 07.05.2019, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Handelsverband, Großer Saal

Alser Straße 45, 1080 Wien, Österreich

