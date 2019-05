„matinee“ am 5. Mai: „Auf den Spuren von Fred Astaire“ zum 120. Geburtstag

Außerdem: „Die Kulturwoche“ und „Ausflug ins Gestern: Hula-Hoop-Fieber“

Wien (OTS) - Anregungen zu mehr Bewegung bietet die „matinee“ am Sonntag, dem 5. Mai 2019, um 9.05 Uhr in ORF 2. Zuerst erinnert eine Dokumentation an Fred Astaire, den Startänzer und Hollywood-Entertainer mit oberösterreichischen Wurzeln, dessen Geburtstag sich am 10. Mai zum 120. Mal jährt. Auf „Die Kulturwoche“ (10.00 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps folgt zum Abschluss des von Clarissa Stadler präsentierten ORF-Kulturvormittags eine weitere Episode der nostalgischen Kurzreihe „Ausflug ins Gestern“ (10.20 Uhr) – diesmal über das „Hula-Hoop-Fieber“, das in den 1960er Jahren von den USA auch nach Europa schwappte. Eine damals neue Bewegungstherapie mit Hilfe eines Plastikreifens verhalf nicht nur zu elastischeren Hüften.

„Auf den Spuren von Fred Astaire“ (9.05 Uhr)

Es gibt einen Mann, mit dem die britische Balletttänzerin Darcey Bussell gerne zusammen getanzt hätte: Den legendären Hollywood-Tänzer, Choreografen, Sänger und Schauspieler Fred Astaire. In der Dokumentation von Regisseurin Marion Milne entdeckt die ehemalige Primaballerina die außergewöhnliche Lebensgeschichte der großen Tanz- und Filmlegende. Fred Astaire wurde 1899 als zweites Kind einer Migrantenfamilie in Omaha, Nebraska geboren. Sein Vater, der gebürtige Linzer Fritz Austerlitz, war erst wenige Jahre zuvor aus Österreich in die USA ausgewandert. Die ambitionierte Mutter wollte, dass Freds Schwester Adele eine Karriere als Tänzerin macht – mit ihrem jüngeren Bruder als Tanzpartner. 30 Jahre lang war Adele der Star des tanzenden Geschwister-Duos, bis Fred nach deren Eheschließung eigene Wege beschritt.

Die angestrebte Laufbahn als Solotänzer blieb ihm aber auch dann verwehrt, doch an der Seite von Ginger Rogers wurde er zur Legende. Und auch in seinen weiteren Filmen musste er das Rampenlicht mit Hollywood-Größen wie Judy Garland, Rita Hayworth, Audrey Hepburn oder Cyd Charisse teilen.

Auf einer Reise, die sie von Nebraska nach New York und von London nach Los Angeles führt, taucht Dame Darcey Bussell in Astaires Welt des Tanzes ein und ergründet, wie er für sich die unterschiedlichsten Tanztechniken und -Stile entdeckte, adaptierte und weiterentwickelte. Und sie erforscht, welche starken Frauen das Leben von Fred Astaire prägten.

