uniko: Universitäten haben „soziale Dimension“ auf ihrer Agenda

Präsidentin Blimlinger verweist auf Schulkooperationen und Mentoring

Wien (OTS) - „Die öffentlichen Universitäten haben das Thema ,Soziale Dimension‘ schon seit geraumer Zeit auf ihrer Agenda und setzen diesbezüglich zahlreiche Maßnahmen“, hält die Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko), Eva Blimlinger, zu der heute veröffentlichten Antwort des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) auf eine parlamentarische Anfrage fest. Die Förderung der Teilnahme unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen an universitärer Bildung setze schon beim Übergang von Schule zur Universität an, zum Beispiel aktuellen Kooperationen mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie Studienberatung. Gefördert werde zudem die Schulung von Lehrenden für einen bewussteren Umgang mit sozialen Faktoren bis zu besonderen Mentoring-Programmen für Studierende vor allem in der Studieneingangsphase.

Wie die uniko-Präsidentin betont, werden an den Universitäten auch systematische Analysen zu Studienverlauf und Studienaktivität erstellt, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Studierenden besser zu erkennen und mit entsprechenden Maßnahmen – auch in der Gestaltung der Curricula – zu fördern. Blimlinger verweist auch auf die 2018 abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen, die im Bereich „Soziale Dimension“ einen budgetären „Einbehalt in Höhe von insgesamt 45 Millionen Euro im ersten Jahr“, also 2019, vorsehen, der nach erfolgreicher Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen im dritten Jahr (2021) an die Universitäten ausbezahlt wird. „Die Universitäten bemühen sich, allen gesellschaftlichen Gruppen ein Studium zu ermöglichen. Es liegt allerdings nicht im Rahmen unserer Möglichkeiten, Versäumnisse im sekundären Bildungssektor, die bereits bei den unterschiedlichen Schulformen für Zehnjährige beginnen, zu kompensieren“, ergänzt die uniko-Präsidentin.

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kadi

Pressereferent

Österreichische Universitätenkonferenz

Floragasse 7/7, 1040 Wien

Tel.: +43 (0)1 310 56 56 - 24

Fax: +43 (0)1 310 56 56 - 22

Email: manfred.kadi @ uniko.ac.at

Homepage: www.uniko.ac.at