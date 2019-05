Lotto: Niederösterreicher knackt Doppeljackpot mit 2,3 Millionen Euro

2 Joker in Wien und Niederösterreich zu je 95.200 Euro

Wien (OTS) - Gleich mit dem ersten von fünf gespielten Quicktipps ist es einem Niederösterreicher gelungen, den Lotto Doppeljackpot im Alleingang zu knacken. Der Mostviertler erhält für die „sechs Richtigen“ mehr als 2,3 Millionen Euro.

Einen Sologewinn gab es auch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier war ein Salzburger erfolgreich, und das ebenfalls per Quicktipp. Im dritten von sieben Tipps befand sich der Gewinn, der ihm nun mehr als 118.000 Euro bringt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, die Gewinnsumme von rund 250.000 wurde auf die 42 Fünfer aufgeteilt, was deren Quote auf mehr als 7.300 Euro erhöhte. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Ein Wiener und ein Niederösterreicher erhalten dafür jeweils mehr als 95.200 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 01.05.2019

1 Sechser zu EUR 2.317.853,20 1 Fünfer+ZZ zu je EUR 118.104,30 92 Fünfer zu je EUR 1.400,40 284 Vierer+ZZ zu je EUR 136,00 4.640 Vierer zu je EUR 46,20 6.756 Dreier+ZZ zu je EUR 14,30 76.129 Dreier zu je EUR 5,10 231.513 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 7 24 28 36 40 Zusatzzahl: 21

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 01.05.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 42 Fünfer zu je EUR 7.346,50 2.482 Vierer zu je EUR 21,00 41.729 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 15 16 22 25 29

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 01.05.2019

2 Joker zu je EUR 95.228,90 10 mal EUR 8.800,00 73 mal EUR 880,00 874 mal EUR 88,00 9.409 mal EUR 8,00 92.979 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 9 6 9 5 1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at