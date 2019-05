insightsoftware erwirbt Jet Global Data Technologies

Raleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - insightsoftware, der weltweit führende Anbieter von Reporting-Lösungen für die Bereiche Enterprise Resource Planning (ERP) und Enterprise Performance Management (EPM), gab heute die Übernahme von Jet Global Data Technologies bekannt, dem Marktführer für Reporting-, Analyse- und Budgetplanungslösungen für Microsoft Dynamics. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Deal positioniert insightsoftware als führenden Anbieter von Finanzberichterstattung und Enterprise Performance Management für Microsoft Dynamics ERP-Anwender und erweitert globales Partnernetzwerk

Die Übernahme baut auf der Strategie von insightsoftware auf, ein breites Portfolio an marktführenden Berichtsplattformen bereitzustellen, die es Unternehmen jeder Größe ermöglichen, leicht auf aussagekräftige Finanz- und Betriebsdaten zuzugreifen und diese weiterzugeben. Insbesondere werden damit die erweiterten Excel-basierten Berichtsfunktionen von insightsoftware gestärkt, die speziell für Benutzer von Microsoft Dynamics entwickelt wurden, das zu den sechs weltweit führenden ERP-Berichtsplattformen gehört und schnell wächst. Daneben unterstreicht insightsoftware mit der Transaktion sein Engagement im internationalen Partnernetzwerk.

Jet Global hat seinen Sitz in Portland, Oregon und unterhält Vertriebsbüros in 14 Ländern weltweit. Das Unternehmen vereinfacht traditionelle Berichtsprozesse, die in der Regel manuell, zeitintensiv und überaus komplex sind. Die Lösungen von Jet Global, die über ein internationales Vertriebspartnernetz vertrieben werden, bieten unübertroffenen Zugriff auf Daten und schnelles, flexibles Reporting aus jeder Microsoft-Dynamics-Quelle - einschließlich Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics GP - in der Benutzern vertrauten Excel-Umgebung. Das Unternehmen hat mehr als 14.000 Kunden in 94 Ländern, darunter u. a. große globale und regionale Marken wie Amnesty International, Davis & Shirtliff, Honig Vineyard und Winery.

"Unternehmen sitzen heute auf virtuellen Datenschätzen, aber die Möglichkeit, diese Informationen in Echtzeit zu nutzen und darauf zu reagieren, geht oft in der Komplexität und Starrheit ihrer ERP-Lösungen verloren", sagt Mike Lipps, der CEO von insightsoftware. "Mit unserem marktführenden Reporting-Portfolio ändern wir dieses Paradigma. Und die Übernahme von Jet Global bringt noch mehr Flexibilität in den Mix mit leistungsstarken Reporting-, Analyse- und Budgetfunktionen, die es Microsoft Dynamics ERP-Kunden ermöglichen, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die sich direkt auf den Geschäftserfolg auswirken."

"In den letzten 16 Jahren hat sich Jet Global zum Marktführer von Reporting-, Analyse- und Budgetplanungslösungen für Microsoft Dynamics entwickelt, geschürt von der Nachfrage der Unternehmen nach Lösungen, die direkten Zugriff auf kritische Daten bieten und zeitnahe und fundierte Entscheidungen sowie Geschäftsagilität ermöglichen", sagte Joe Little, der CEO von Jet Global Data Technologies. "Die Vereinigung mit insightsoftware erweitert das Universum der Möglichkeiten für unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt und ermöglicht neue Ebenen der Marktreaktion durch direkte Verbindungen zu mehr als 130 ERPs und Lösungen, die Finanz- und Performance-Management-Berichte, visuelle Dashboard-Analysen und Budgetierungswerkzeuge umfassen."

Hythem El-Nazer, Managing Director der weltweit wachsenden Private-Equity-Firma TA Associates, die insightsoftware unterstützt, kommentierte: "Wir freuen uns über den enormen Fortschritt, den insightsoftware bei der Umsetzung der ursprünglichen Vision von TA, den führenden Softwareanbieter für Finanzberichterstattung und Enterprise Performance Management aufzubauen, erzielt hat. Wir sehen weiterhin die Möglichkeit, das organische Wachstum zu beschleunigen, indem wir erstklassige Produkte und Lösungen anbieten, die unsere mehr als 20.000 Kunden begeistern."

insightsoftware verwandelt Finanz- und Betriebsdaten in eine 360-Grad-Übersicht auf den Lebenszyklus der Finanzberichterstattung für bessere Geschäftsergebnisse, die Wachstum und Anlagerendite fördern. Durch einsatzbereite Lösungen für Reporting- und Enterprise Performance Management wie Atlas for Dynamics, Excel4Apps, Hubble, Spreadsheet Server und CXO Software bietet insightsoftware Echtzeitzugriff auf datengesteuerte Einblicke und Übersichten. Durch die Integration mit ERP- und EPM-Systemen und Microsoft Excel werden die Erkenntnisse effizient, kostengünstig und sicher bereitgestellt. Erfahren Sie mehr unter insightsoftware.com.

Jet Global bietet Lösungen für flexibles Reporting, schnelle Analysen und kontrollierte Budgetplanung, die für Microsoft Dynamics entwickelt wurden. Damit erzielen Sie sofortige Erfolge und treffen Entscheidungen in kürzester Zeit, ohne technische Ressourcen oder Datenkenntnisse zu benötigen. Besuchen Sie www.jetglobal.com, um zu erfahren, warum über 219.150 Benutzer auf Jet für den vollständigen Datenzugriff vertrauen.

