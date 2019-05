Hietzing: Kaleidoskop, Bilder/Skulpturen und Romantik

Talente-Musikabend (7.5.), Auskunft: Tel. 4000/13 115

Wien (OTS/RK) - Wieder ist der „Große Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) der Schauplatz reizvoller Veranstaltungen: Am Dienstag, 7. Mai, beginnt um 19.00 Uhr in der Reihe „Hietzinger Kammerkonzerte“ ein Programm mit dem Titel „Musikalisches Kaleidoskop“. Unter der künstlerischen Leitung von Nelly Banova interpretieren junge Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker (Mie Arai, Michi Arai, Timea Bornemisza, Laura Kostner, Vera Kostner, Oskar Krumpöck und Linda Straka) ausgesuchte Werke von Dvorak, Händel, Kreisler, Paganini und anderen großen Tonsetzern. Der Eintritt ist kostenlos. Das Konzert steht unter dem Ehrenschutz der Bezirksvorsteherin des 13. Bezirkes, Silke Kobald. Nähere Informationen: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing).

Kunst-Genuss für Auge und Ohr: Gemälde/Plastiken (9.5.) und Cello/Klavier (10.5.). Informationen dazu per E-Mail einholen: post@bv13.wien.gv.at.

Am Donnerstag, 9. Mai, zeigt der renommierte Hietzinger Künstler Eduard Diem anlässlich seines 90. Geburtstages einen repräsentativen Querschnitt durch sein Schaffen. Ab 18.00 Uhr sind die ausdrucksstarken Bilder und Skulpturen des Kreativen bei freiem Eintritt zu bestaunen. Diem gehört dem „Berufsverband bildender Künstler Österreichs“ und anderen Kunst-Einrichtungen an. Arbeiten des Meisters sind in vielen öffentlichen und privaten Sammlungen zu finden. Der Künstler hat Auszeichnungen erhalten und zeigt seine Werke in Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in aller Welt.

Christophe Pantillon (Violoncello) und Malgorzata Brodniewicz (Klavier) musizieren am Freitag, 10. Mai, im „Großen Festsaal“ im Amtsgebäude im 13. Bezirk am Hietzinger Kai 1-3. Das Konzert mit der Devise „Von der Weichsel bis zur Seine“ beginnt um 19.30 Uhr. Der Zutritt ist gratis. Das Publikum erlebt einen „Abend in romantischer Stimmung“, an dem Kompositionen der bedeutenden Komponisten Beethoven, Schumann, Debussy und Chopin zu vernehmen sind. Der Bezirk unterstützt dieses Konzert. Informationen über sonstige Kultur-Projekte in Hietzing erfragen Interessierte via E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Musik-Reihe „Hietzinger Kammerkonzerte“: www.hietzingerkammerkonzerte.com/

Maler und Bildhauer Eduard Diem: www.diem.or.at/

Cellist Christophe Pantillon: www.quintettwien.at/pantillon.html

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse