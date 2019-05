„Bewusst gesund“: Wie Verpackung unser Essen beeinflusst

Außerdem 4. Mai um 17.30 Uhr in ORF 2: Tanztherapie für Parkinsonpatienten und „Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Glaskörpertrübung

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 4. Mai 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Verpackung – wie sie unser Essen beeinflusst

Verpackungen sind aus hygienischen Gründen oft notwendig, und dass Verpackungsmaterialien viel Müll produzieren, ist kein Geheimnis. Dass Verpackungen Schadstoffe an unsere Lebensmittel abgeben können, ist dagegen nicht weit verbreitet. Weichmacher, Mineralölrückstände und weitere bedenkliche Inhaltsstoffe finden sich in Lebensmittelverpackungen. Unter bestimmten Umständen können diese Substanzen in das verpackte Lebensmittel übergehen und sich so, auf lange Sicht, auf unsere Gesundheit auswirken. Gestaltung: Vroni Brix.

Lebenselixier – Tanztherapie für Parkinsonpatienten

Morbus Parkinson ist weltweit eine der häufigsten neurodegenerativen Krankheiten. Der Großteil der Betroffenen erkrankt zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Zahlreiche durchgeführte Studien belegen einen positiven Nutzen von Sport und körperlicher Aktivität auf die Symptomatik von Morbus Parkinson. Besonders Tanzen erhält die Mobilität und schafft durch das gemeinsame künstlerische Erlebnis eine Verbindung untereinander und Lebensfreude. Gestaltung: Denise Kracher.

Parkinsontherapie / Gespräch mit Prim. Dr. Christian Bancher

Bei Morbus Parkinson sterben bestimmte Zellen im Gehirn ab, die den Dopamin-Haushalt steuern. Typische Symptome sind starre Muskeln, verlangsamte Bewegungen und Muskelzittern. Mehr als 16.000 Menschen sind in Österreich davon betroffen. Die Ursache für diesen Prozess ist noch nicht geklärt, doch eine frühe Diagnose kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Über Behandlung und Therapien informiert Prim. Dr. Christian Bancher, Leiter der neurologischen Abteilung am Landesklinikum Horn-Allentsteig.

Gaumenfreuden – Genussvoll Essen trotz Schluckstörung

Dysphagie, also Kau- und Schluckstörungen können sowohl nach Halsentzündungen und Zahnarztbesuchen auftreten als auch nach schweren Erkrankungen wie Schlaganfällen und Krebs. Claudia Braunstein erhielt vor acht Jahren die Diagnose Zungenkrebs. Ein Teil ihrer Zunge musste entfernt und durch ein Implantat ersetzt werden. Seither kann die Salzburgerin viele Dinge nicht mehr essen. Auf kulinarischen Genuss wollte sie dennoch nicht verzichten. Die leidenschaftliche Köchin entwickelte schmackhafte und nahrhafte Rezepte für Dysphagie-Patienten, um zu zeigen, dass breiige Nahrung gut schmecken und auch attraktiv aussehen kann! Diese Rezepte und viele Tipps für den Alltag mit Kau- und Schluckstörungen gibt Claudia Braunstein in ihrem Kochbuch, ihrem Foodblog und in Vorträgen weiter. Gestaltung: Silke Tabernik.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Glaskörpertrübung

Viele Menschen suchen augenärztliche Hilfe, weil sie plötzlich schwarze Punkte – ähnlich fliegenden Mücken – sehen. Kann sich diese Sehstörungen zu einer ernsthaften Krankheit entwickeln und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at