„Hansi Hinterseer – Sommertraum an der Südsteirischen Weinstraße“ am 4. Mai in ORF 2

Natur, Tiere, Brauchtum und jede Menge Musik

Wien (OTS) - Eine musikalische Entdeckungsreise mit viel Natur, Brauchtum und Tradition – das präsentiert Hansi Hinterseer am Samstag, dem 4. Mai 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 in „Hansi Hinterseer – Sommertraum an der Südsteirischen Weinstraße“. In der neuen Folge seiner Reihe trifft er Persönlichkeiten aus der Region und entdeckt an erlebnisreichen Tagen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wie einzigartig und vielfältig Natur und Kulinarik in dieser Region der Steiermark sind. Hansi Hinterseer: „Was gibt es Netteres, als mit ein paar Freunden zusammen zu sein und das Leben zu genießen. Hier ist die Volkskultur noch lebendig und ich freu mich, dass ich die Südsteirische Weinstraße und die Menschen, die hier leben, hab kennenlernen dürfen.“

Hansi Hinterseer präsentiert in der Sendung auch seine beliebten Hits. Außerdem begrüßt er musikalische Gäste wie Peter Kraus, Francine Jordi, Linda Hesse, die Stoakogler, CubaBoarisch 2.0 – Leo Meixner, Monika Avsenik, Perpetuum Jazzile, Vincent & Fernando sowie die ortsansässige Hausmusik Jamnik. Auf seinem musikalischen Streifzug wird er von Berner Sennenhund Ustin begleitet.

„Hansi Hinterseer – Sommertraum an der Südsteirischen Weinstraße“ ist eine ORF/HR/MDR/BR-Koproduktion, hergestellt von Interspot Film, entstanden mit der Unterstützung von CineStyria.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at