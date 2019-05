Freak-Kabarett Dakh Daughters wieder in Österreich!

Das legendäre Freak-Kabarett aus der Ukraine Dakh Daughters ist wieder zu Gast in Österreich

Wien (OTS) - Das Kulturjahr Ukraine-Österreich 2019 wäre ohne bezaubernde Dakh Daughters nicht vorstellbar.

Das ukrainische Freak-Kabarett Dakh Daughters sind 7 schillernde Musikerinnen und Darstellerinnen, die mit ihrer fantasievoller Spielart Ukraine, Europa und Amerika erobert haben. So etwas muss man live erleben!

Die Stärke von Dakh Daughters ist ihre Vielseitigkeit, ihr Elan, die Lust an Expression. Sie singen vielsprachig, auf Ukrainisch sowie auf Deutsch, Englisch und Französisch mit überdreht starkem Akzent. Souverän tauschen sie auch ihre Instrumente, beherrschen Orgel, Cello, Gitarre, Trommeln, Kontrabässe, Harmonikas und sogar Trembitas – ukrainische Naturtrompeten aus Holz.

Nach den erfolgreichen Auftritten bei Wiener Festwochen 2016 und Gastspielen in Wien, Salzburg und Graz 2018 kommen die Mädels wieder nach Österreich! Bereits am 14. Mai in Linz (Posthof, https://www.posthof.at/programm/programm/article/dakh-daughters/) und am 15. Mai – in Innsbruck (Treibhaus, https://www.treibhaus.at/programm)!

