Gesuchter mutmaßlicher Seriendieb verständigt selbst die Polizei

Wien (OTS) - Datum: 01.05.2019

Uhrzeit: 11:10 Uhr

Adresse: 10., Troststraße

Ein 36-jähriger rumänischer Staatsbürger verständigte die Polizei und teilte den Beamten mit, dass er gerade einen Freund besuchen wollte und dabei einen Müllsack vor einer Wohnung bemerkt hätte, von dem störender Gestank ausgeht. Denselben Müllsack hätte er bereits vor einer Woche gesehen. Einerseits störe ihn der Geruch, andererseits hielte er es für bedenklich, dass die Wohnungsbesitzer den Müll so lange am Gang stehenlassen, weshalb er annahm, dass etwas passiert sein könnte. Die Beamten läuteten bei besagter Wohnung an. Eine 15-jährige Jugendliche sagte den Polizisten, dass ihre Mutter lediglich vergessen hätte, den Sack in den Müllraum zu tragen. Sie würde dies nun erledigen.

Als die Beamten die Daten des Aufforderers aufnehmen wollten, wurde der Mann nervös und sagte, dass er jetzt gehen werde, weil die Sache ja nun erledigt sei. Infolge der durchgeführten Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen eine Festnahmeanordnung wegen mehrfachen Diebstahls, gewerbsmäßigen Diebstahls, dauernder Sachentziehung, betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs, Entfremdung unbarer Zahlungsmittel sowie Urkundenunterdrückung besteht. Die ARGE Taschendiebstahl des LKA Wien hatte seit geraumer Zeit Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter geführt. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich in Haft.

