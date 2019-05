43-Jährige gerät mit Eltern in Streit und täuscht strafbare Handlung vor

Wien (OTS) - Datum: 01.05.2019

Uhrzeit: 18:25 Uhr

Adresse: 14., Goldschlagstraße

Zwischen einer 43-jährigen Frau und ihrem 69-jährigen Vater und dessen 71-jähriger Ehefrau kam es zum Streit, weil die offensichtlich alkoholisierte Frau ihren Sohn, der bei seinen Großeltern lebt, abholen wollte. Weil ihr der Vater keinen Eintritt in die Wohnung gestattete, verständigte die Frau die Polizei und gab an, dass sie von ihrem Vater mit einer Schusswaffe bedroht würde. Es wurden daraufhin zwei Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus sowie zwei Streifenwägen der WEGA - insgesamt also acht Beamte – zum Einsatzort beordert. Als die eingetroffen waren, behauptete die 43-Jährige zudem, dass ihr Vater auch auf sie geschossen habe.

WEGA-Beamte begutachteten die beiden Schusswaffen, die der Mann rechtmäßig besitzt und die ordnungsgemäß in einem Safe verwahrt waren, und stellten fest, dass die Waffen unmittelbar zuvor nicht zur Verwendung gekommen waren. Die Tatverdächtige verhielt sich gegenüber den Polizisten zunehmen aggressiv, beschimpfte diese auf vulgäre Art und Weise und musste schließlich festgenommen werden. Eine Alkotest ergab einen Messwert von 2,24 Promille.

Weil die Behauptungen der Festgenommenen glaubhaft widerlegt werden konnten, wurde sie neben mehreren verwaltungsrechtlichen Delikten auch wegen der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung (§ 298 StGB) angezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at