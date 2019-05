Buch-Präsentation „80 na und“ im Bezirksmuseum 14

Wien (OTS/RK) - „Mundart-Gedichte für alle Lebenslagen“ schreibt die beliebte Penzinger Autorin Helly Chmel. Die Wienerin des Jahrgangs 1939 lebt und arbeitet in der „Siedlung Kordon“ im 14. Bezirk und hat bereits einige Bücher veröffentlicht, zum Beispiel die Bände „Unlängst woar’s“ (2010) und „...des raubt mir mei Ruah!“ (2014). Anlässlich ihres 80. Geburtstages ist eine weitere Publikation von Helly Chmel erschienen, die den Titel „80 na und“ trägt. Die charmante Poetin kommt am Montag, 6. Mai, in das Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59) und liest im dortigen Festsaal ab 18.00 Uhr aus dem neuen Buch. Musikalisch umrahmt wird die Buch-Präsentation durch Evelyn Nowak (Gesang und Gitarre). Der Eintritt ist frei. Spenden der Gäste nimmt das auf ehrenamtlicher Basis agierende Bezirkshistoriker-Team (Leiter: Herbert Richter) gerne an. Mehr Informationen: Telefon 897 28 52 (Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1140@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Mundart-Dichterin Helly Chmel: www.helly-chmel.at

Bezirksmuseum Penzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 14. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/penzing/

