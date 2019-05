Die EU-Woche von 6. bis 13. Mai an den Wiener Volkshochschulen

Rechtzeitig vor der Wahl gibt es jede Menge Info zur EU, gratis Sprachschnupperkurse und Reisen zu gewinnen

Wien (OTS) - Am 26. Mai finden in Österreich die Wahlen zum Europäischen Parlament statt – die Wiener Volkshochschulen veranstalten aus diesem Anlass von 6. bis 13. Mai die EU-Woche. An vielen VHS Standorten in ganz Wien kann man bei spannenden Veranstaltungen erfahren, wie die Europäische Union funktioniert und was sie uns BürgerInnen bringt. Zusätzlich gibt es beim EU-Quiz je eine Reise für zwei Personen nach Brüssel und Straßburg zu gewinnen. Zur Aktion werden außerdem vor einigen Volkshochschulen EU-Fahnen wehen.

„Die Wiener Volkshochschulen zeigen (EU-)Flagge – als Bildungseinrichtung ist es uns ein besonderes Anliegen, BürgerInnen über diese wichtige Wahl umfassend zu informieren“, so VHS Geschäftsführer Herbert Schweiger.

Gratis Schnupperkurse in 20 EU-Sprachen

Nicht nur, aber vor allem auch während der EU-Woche kann man an der VHS in die Sprachenvielfalt Europas eintauchen. Wie sagt man Hallo auf Schwedisch und Servus auf Polnisch? Wie zählt man auf Kroatisch bis zehn und bestellt auf Spanisch ein Getränk? Zur EU-Aktion kann man an vielen VHS Standorten kostenlos einstündige Schnupperkurse in 20 EU-Sprachen besuchen.

Die Veranstaltungen der EU-Woche drehen sich um die SpitzenkandidatInnen und ihre Programme, die verschiedenen Institutionen und die Entstehungsgeschichte der EU, die Rolle der Sozialpolitik in der EU, den Stellenwert Österreichs in der Staatengemeinschaft, Lobbying in Brüssel sowie den Euro. Nach der Wahl gibt es darüber hinaus am 29. Mai eine Veranstaltung, bei der die Ergebnisse und Auswirkungen der Wahl reflektiert werden: Wie haben sich die Kräfte verschoben und was bedeutet das für die Herausforderungen, vor der die Union steht?

Weitere Informationen und das EU-Quiz gibt es unter www.vhs.at/eu-woche

