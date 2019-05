TERMINAVISO Pressekonferenz: Dienstag, 7. Mai 2019, 10:00 Uhr

Auftakt zu europaweitem Aktionstag „Ein Europa für Alle!“ am 19. Mai 2019

Wien (OTS) - Die Initiative #aufstehn stellt gemeinsam mit einem breiten Bündnis aus der Zivilgesellschaft den europaweiten Aktionstag „Ein Europa für Alle!“ vor. Am 19. Mai 2019, eine Woche vor der EU-Wahl, werden europaweit hunderttausende Menschen auf die Straße gehen und gemeinsam zum Wählen aufrufen. In Wien, aber auch in anderen österreichischen Städten, wird es Aktionen geben.

Zeit: Dienstag, 7. Mai 2019, 10:00 Uhr

Ort: Café phil, Gumpendorfer Straße 10-12, 1060 Wien

Am Podium:

Maria Mayrhofer , Geschäftsführerin #aufstehn, Initiatorin „Ein Europa für Alle!“ in Österreich

, Geschäftsführerin #aufstehn, Initiatorin „Ein Europa für Alle!“ in Österreich Alexander Egit , Geschäftsführer Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

, Geschäftsführer Greenpeace in Zentral- und Osteuropa Erich Fenninger , Direktor Volkshilfe Österreich

, Direktor Volkshilfe Österreich Lena Jäger , Projektleiterin Frauen*volksbegehren

, Projektleiterin Frauen*volksbegehren Anny Knapp, Obfrau Asylkoordination Österreich

