Mondelēz International ernennt Ludwig Askemper zum Managing Director Österreich

Wien (OTS) - Wien, 2. Mai 2019 – Ludwig Askemper, 55, folgt Daniel Bsteh als neuer Managing Director für Mondelez Österreich, der nach Zürich wechselt.

Ludwig Askemper begann seine Karriere 1992 bei Mars Deutschland und kam 2010 zu Mondelēz International (ehemals Kraft Foods) als Vertriebsleiter für die Kategorien Schokolade, Kekse und Bonbons in Deutschland. Im Jahr 2012 übernahm er die Rolle des Managing Director für die nordischen Länder. Ab Mitte 2014 arbeitete Ludwig an Transformationsprojekten in mehreren europäischen Ländern und hatte die Position des Sales Director Strategy für Deutschland, Österreich und die Schweiz inne. Zuletzt verantworte er die Märkte Tschechien und Slowakei als Managing Director.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Team und bin überzeugt, dass wir unsere starke Position im Snacking-Bereich gemeinsam ausbauen können und die Erwartungen aller unserer Kunden erfüllen werden" , erläutert Ludwig Askemper, der neue Geschäftsführer von Mondelez Österreich.

Daniel Bsteh, der seine Karriere vor knapp 19 Jahren bei Mondelēz International in Wien – damals noch Kraft Jacobs Suchard - begonnen hat, wird künftig im europäischen Headquarter in Zürich tätig sein. In seiner neuen Rolle wird er maßgeblich für pan-europäische Sales-Aufgaben des Unternehmens verantwortlich sein.

Über Mondelēz International

Mondelēz International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2018 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar. Als führender Snacking-Anbieter gestaltet das Unternehmen mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, belVita, Toblerone und Trident die Zukunft des Snacking. Mondelēz International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet.

Mehr über uns erfahren Sie unter www.mondelezinternational.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/MDLZ.

