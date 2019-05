Kapsch TrafficCom installiert Verkehrsleitsystem im spanischen Avilés (Spanien)

Erneuerung des Verkehrsmanagementsystems im Laufe der nächsten vier Jahre//Verbesserungen der Zufahrtskontrolle von Fahrzeugen in die Altstadt erhöht Sicherheit

Wien (OTS) - Kapsch TrafficCom hat von der Stadtverwaltung der im Norden Spaniens gelegenen Stadt Avilés den Auftrag zur Modernisierung des lokalen Verkehrsleitsystems im Laufe der nächsten vier Jahre erhalten. Der Auftrag im Wert von mehr als 1 Million EUR beinhaltet die Implementierung des Systems EcoTrafiX™, das der Erfassung, Sammlung, Archivierung und Überwachung verschiedener Verkehrsdatenquellen dient.

Die aggregierten Daten unterstützen die zuständige Kommunalverwaltung dabei, den Verkehr in Echtzeit zu analysieren und zu steuern. Auf diese Weise können auch kleinere Städte wie Avilés (Einwohnerzahl 78.000) die Ursachen von Staus prüfen bzw. erkennen und effektive Lösungen zur Stauvermeidung entwickeln. Das Projekt steigert nicht nur die Effizienz der Mobilität, sondern wird durch die Zufahrtskontrolle in die Altstadt auch die Verkehrssicherheit erhöhen. EcoTrafiX™ wird in das derzeit in Avilés bestehende System eingebunden, ist jedoch als neue Lösung durch die Integration zusätzlicher Funktionen und Services erweiterbar.

Verkehrsmanagement als Mittel der Wahl – nicht nur für Großstädte

„Wir konzentrieren uns darauf, unsere Services zu diversifizieren und die Verfügbarkeit unserer Lösungen zu erhöhen“, erklärt André Laux, COO von Kapsch TrafficCom. „Der Auftrag in Avilés ist eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, dass sich die Vorteile eines urbanen Mobilitätsmanagements auf Städte unterschiedlicher Größe übertragen lassen.“

Kapsch stärkt damit auch in Spanien seine Präsenz als Anbieter von Mobilitätsmanagementlösungen im städtischen Raum. EcoTrafiX™ wurde bereits in Madrid, Malaga, Bilbao, Vitoria, Castellón, Donostia, La Coruña, Valladolid, Palencia und Huelva erfolgreich implementiert.

