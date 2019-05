Favoriten: Wienerlieder und Rock’n Roll am Sonntag

Wien (OTS/RK) - Ein attraktives Programm mit einer feinen Mischung aus „wienerischen“ Melodien sowie Rock’n Roll-Stücken erwartet das Publikum am Sonntag, 5. Mai, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Unter dem zünftigen Titel „Weana Gaude“ machen die 3 Wienerlied-Musikanten Franz Horacek, Fredi Gradinger und Viktor Poslusny beschwingte Musik aus der schönen Wienerstadt. Gemeinsam mit Andy Lee Lang, genannt „The Ambassador Of Rock’n Roll“, spannen die Herren Franz, Fredi und Viktor einen bunten Klangbogen. Zu hören sind Kompositionen aus der „unter‘n Lad‘“ und neuzeitliche Weisen geschätzter Tondichter wie Hodina oder Chmela. Schmankerln aus der alten Wiener Kabarett-Szene dürfen einfach nicht fehlen. Vervollständigt wird diese „Weana Gaude“ mit Andy Lee Langs gar heftig rockenden und rollenden Liedern. Um 11.00 Uhr fängt das Vergnügen an und dauert bis 14.00 Uhr. Pro Person sind 10 Euro zu zahlen („Musikschutz“). Auskünfte: Telefon 0660/46 46 614 (Verein „Kultur 10“). E-Mails an das ehrenamtliche „Kultur 10“-Team: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Andy Lee Lang („Weana Gaude“): www.andyleelang.at/WeanaGaude.htm

Franz Horacek (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Horacek

Franz Horacek: www.wiener-lieder.at/

Alfred „Fredi“ Gradinger (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Alfred_Gradinger

Alfred Gradinger (Trio Wien): www.triowien.at/die-musiker/fredi-gradinger

Viktor (Victor) Poslusny (Musiklexikon Online): www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Poslusny_Victor.xml

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse