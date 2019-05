Der Mai im Cinema Paradiso St. Pölten

Film- und Veranstaltungshighlights

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einer weiteren Ausgabe „Cinema Opera“ starten am 5. Mai die Spezialschienen des Cinema Paradiso St. Pölten in diesem Monat: Zu sehen ist dabei Giuseppe Verdis Oper „La forza del destino – Die Macht des Schicksals” aus dem Royal Opera House London mit Anna Netrebko und Jonas Kaufmann (Inszenierung: Christof Loy, musikalische Leitung: Antonio Pappano). Am 16. Mai zeigt sich dann das Royal Ballet des Royal Opera House mit Christopher Wheeldons „Within the Golden Hour“ und Crystal Pites „Flight Pattern“ von seiner zeitgenössischen Seite.

Fortgesetzt wird am 6. Mai mit dem ersten „Film-Café“ des Monats, in dem zu „Tea with the Dames“ Kaffee und Kuchen serviert werden. In der Reihe „Film, Kaffee und Kuchen“ folgen am 13. Mai „Monsieur Claude 2“, am 20. Mai „Niemandsland“ und am 27. Mai „Backstage Wiener Staatsoper“. „Film, Wein und Genuss“ hingegen kombiniert am 29. Mai „Das Familienfoto“ und „Rocketman“ mit Kulinarik aus Ochsenburg und Weinen aus Traismauer-Wagram. Am 21. Mai stehen Regisseur Richard Wilhelmer, Produzent Daniel Haingartner und Anna Entenfellner von der Caritas im Anschluss an den Film „Anomalie“ für ein Filmgespräch zur Verfügung. In der Reihe „Namasté! – Yoga, Film + Frühstück“ schließlich steht am 18. Mai „Anderswo. Allein in Afrika“ auf dem Spielplan.

Das weitere Spielfilmprogramm umfasst u. a. „Stan & Ollie“ mit Steve Coogan und John C. Reilly, „Der Flohmarkt von Madame Claire“ mit Catherine Deneuve, „Rocketman“ mit Taron Egerton als Elton John, „Erde“ von Nikolaus Geyrhalter, „Inland“ von Ulli Gladik, „Das Tagebuch der Anne Frank“ inklusive Diskussion mit der Zeitzeugin Helga Feldner-Busztin, den Dokumentarfilm „Stiller Kamerad“, die Komödie „Das Familienfoto“, „Nur eine Frau“, „Ein letzter Job“, „Wildlife“, „Kleine Germanen“, „Under the Tree“, „Roads“ und „The Sun is also a Star“. Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Unheimlich perfekte Freunde“, „Willkommen im Wunder Park“, „Pünktchen und Anton“, „Pokemon Meisterdetektiv Pikachu“ sowie „Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft“.

Die Live-Veranstaltungen starten am 9. Mai mit Ragga Gröndal und isländischem Folk, am 14. Mai nimmt der St. Pöltner TV-Journalist Jakob Horvat das Publikum in einer Lesung samt Multi-Media-Show mit auf seine Weltreise „In 14 Monaten um die Welt“. Am 15. Mai rocken The Horny Funk Brothers featuring Hubert Tubbs, gefolgt von den Steaming Satellites am 23. Mai. Am 28. Mai ist dann noch die britische Soul- und Jazz-Ikone Sarah Jane Morris zu Gast im Cinema Paradiso St. Pölten.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

