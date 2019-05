REMINDER: Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Zeremoniensaal in der Hofburg, Freitag 3. Mai 2019, um 11.00 Uhr

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Ingo Appé laden zur Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in den Zeremoniensaal der Hofburg. Präsentiert wird das diesjährige Gedenkprojekt #hinschauen, gestaltet von der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und ihren Zivildienern. Im Rahmen des Projekts haben Zivildiener der Gedenkstätte ihre Eindrücke, Empfindungen und ihren Bezug zur Gedenkstätte fotografisch festgehalten. Drei der Bilder werden in eigenen Kompositionen von Studierenden der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien musikalisch interpretiert. Barbara Glück, Direktorin des Mauthausen Memorial / KZ-Gedenkstätte, wird das Gedenkprojekt erläutern.

Bundesratspräsident Ingo Appé begrüßt die Gäste, Ansprachen halten Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie Karoline Edtstadler, Staatssekretärin im Innenministerium. Die Gedenkrede kommt in diesem Jahr vom em. Professor für Internationale Beziehungen, Bassam Tibi. Die Moderation übernimmt die Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich, Hannah Lessing.

Veranstaltung: Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Zeit: Freitag, 3. Mai 2019, 11.00 Uhr

Ort: Zeremoniensaal in der Hofburg, Eingang Heldenplatz

