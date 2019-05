VGT antwortet LK-Präsidenten: wenn Schweinehaltung bereits so gut passen wir Gesetz an

Vollspaltenböden sind in 5 Ländern Europas bereits verboten, sogar beim größten Schweine-Produzenten der EU, nämlich Dänemark. In Schweden z.B. ist der Platz, der einem Schwein zur Verfügung steht, um die Hälfte größer als in Österreich. Zusätzlich müssen 2/3 dieses Platzes planbefestigt und mit Stroh als Liegeplatz eingestreut sein. Davon können wir in Österreich nur träumen!“ Martin Balluch, VGT-Obmann

Eine niederländische Vergleichsstudie der Schweinehaltung in 16 Ländern Europas vom Jahr 2016 ergab, dass Österreich bzgl. Mastschweinen absolutes Schlusslicht Europas ist, zusammen mit Italien und Spanien. Aber wenn der Präsident der Österreichischen Landwirtschaftskammer ernsthaft der Ansicht ist, wir seien hierzulande vorbildlich, dann wird er nichts dagegen haben, das Tierschutzgesetz entsprechend anzupassen. Da ‚höchster EU-Standard‘ ein mit Stroh eingestreuter Liegeplatz und um die Hälfte mehr Platz als laut Anlage 5 der Ersten Tierhaltungsverordnung für Schweine vorgeschrieben ist, adaptieren wir das Gesetz doch einfach an die angeblich bereits vorhandenen Zustände. Wir freuen uns diesbezüglich auf eine Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer. Martin Balluch, VGT-Obmann

Der VGT sammelt Unterschriften gegen die Haltung von Schweinen auf Vollspaltenböden: vgt.at/vollspalten



