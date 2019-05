Jugend Innovativ: 35 Teams im Bundes-Finale 2019

Das Bundes-Finale des Innovationswettbewerbs für SchülerInnen und Lehrlinge findet am 5. und 6. Juni 2019 in Wien statt – BM Schramböck und BM Faßmann wünschen allen Teams viel Erfolg

Wien (OTS) - Von 25. bis 30. April 2019 tourte Jugend Innovativ durch Österreich, um bei vier Halbfinal-Events die 78 innovativsten Projektideen der heimischen Nachwuchsforscherinnen, Jung-Ingenieure, Nachwuchs-Designerinnen und -Entrepreneure vorzustellen, die aus insgesamt 438 Einreichungen ausgewählt worden waren. Die 35 besten der 78 Halbfinal-Teams aus ganz Österreich durften sich im Zuge der Events über ein „Ticket zum Bundes-Finale 2019“ freuen und werden ihre kreativen Lösungen nun im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung in Wien vorstellen. "Ideen in Sicht!", lautet das Motto der aktuellen Wettbewerbsrunde.

Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Margarete Schramböck gratuliert allen Teams zu ihren ideenreichen Projekten und wünscht ihnen viel Erfolg im Bundes-Finale. „Jugend Innovativ zeigt das große Potenzial unserer Schülerinnen und Schüler. Mit viel Neugierde, Erfindergeist und Teamwork leben sie bei diesem Wettbewerb wichtige Tugenden vor und stärken damit auch die Innovationskultur in Österreich. Alle Teilnehmenden erarbeiten sich Schlüsselqualifikationen für ihre weitere Karriere", so Digitalisierungsministerin Schramböck.

„Jugend Innovativ macht deutlich, welcher Ideenreichtum in Österreichs Schülerinnen und Schülern steckt und dass Innovation keinesfalls nur Sache der Erwachsenen ist. Der Wettbewerb fördert den Innovationsgeist und die Kreativität unserer Jugend und gibt ihnen Raum, ihre eigenen Ideen zu entfalten. Die Förderung unserer Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher ist unerlässlich für eine zukunftsorientierte Entwicklung Österreichs“, betont Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Die Finalistinnen und Finalisten werden am 5. und 6. Juni 2019 beim 32. Bundes-Finale in der Aula der Wissenschaften in Wien ihre Projekte erneut der Jury und interessierten Medienvertretern vorstellen und um den jeweiligen Kategorie-Sieg kämpfen. Am 6. Juni 2019 ab 9.00 Uhr ist die Veranstaltung für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Besucherinnen und Besucher können sich von den innovativen Leistungen der Jugendlichen überzeugen und ihrem Favoriten-Team mittels Publikumsvoting ihre Stimme geben. Auf die besten Teams warten attraktive Geldpreise in Gesamthöhe von 40.500 Euro sowie Reisepreise zu internationalen Wettbewerben und Messen, die am 6. Juni ab 13.00 Uhr feierlich übergeben werden.

Die 35 Final-Teams im Überblick

KÄRNTEN

Projekt: Gailtal - Draisine

Schule: HTBLVA Ferlach

Kategorie: Design

Projekt: Kindergartenrucksack

Schule: HTBLVA Ferlach

Kategorie: Design

Projekt: Electric Differential Lock

Schule: HTL Mössingerstraße

Kategorie: Engineering I

Projekt: STFS - Smart Tunnel Fire Simulator

Schule: HTL Mössingerstraße

Kategorie: Engineering II

Projekt: SKYSTEPS - Automatische Tourenski Niveauregelung

Schule: HTL Mössingerstraße

Kategorie: Engineering II

NIEDERÖSTERREICH

Projekt: LIS - Lernsteigerung im Schlaf

Schule: HTL Mistelbach

Kategorie: Engineering II

Projekt: Mikroplastik vor unserer Tür



Schule: HLUW Yspertal

Kategorie: Science

Projekt: Flamoos Junior Company - Biologischer Luftreiniger für Innenräume



Schule: HTL Mödling

Kategorie: Young Entrepreneurs

Projekt: Smart Street - Nachhaltige Umgestaltung des Kaiser Franz Josef Ringes in Baden

Schule: HTL Mödling

Kategorie: Sonderpreis Sustainability

Projekt: Wind Energy Booster



Schule: HTL Mödling

Kategorie: Sonderpreis Sustainability

Projekt: Lucky 7 - Die 7 Säulen des Lebens



Schule: LBS Theresienfeld

Kategorie: Sonderpreis Digital Education

Projekt: WEAR - Werkstättenunterricht mit Augmented Reality



Schule: HTBLuVA Waidhofen/Ybbs

Kategorie: Sonderpreis Digital Education

OBERÖSTERREICH

Projekt: stichmeinnicht

Schule: BS Kremsmünster

Kategorie: Design

Projekt: Lunar - Dezentrales Zahlungssystem

Schule: HLW Notre Dame Freistadt

Kategorie: Engineering II

Projekt: Potentiostat für eine Direkt-Ethanol-Brennstoffzelle

Schule: HTL Braunau

Kategorie: Science

Projekt: Zitrone mit Skorbut?

Schule: BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck

Kategorie: Science

Projekt: Streampy

Schule: HTBLA Leonding

Kategorie: Young Entrepreneurs

Projekt: E-LAF - Elektrisches Lasten Fahrrad

Schule: HTL Braunau

Kategorie: Sonderpreis Sustainability

SALZBURG

Projekt: Zapzarap

Schule: HTBLuVA Salzburg

Kategorie: Design

Projekt: Entwicklung, Konstruktion und Bau einer verschleißarmen Bremsanlage für Traktoren

Schule: HTL Saalfelden

Kategorie: Engineering I

Projekt: Reproduzierbare Impulsuntersuchungen am Gleisschotter

Schule: HTL Saalfelden

Kategorie: Science



Projekt: Perfect Picture

Schule: BHAK/BHAS Hallein

Kategorie: Young Entrepreneurs

Projekt: Well & Stone Junior Company

Schule: BHAK/BHAS St. Johann im Pongau

Kategorie: Sonderpreis Sustainability

Projekt: VR Class

Schule: HTBLuVA Salzburg

Kategorie: Sonderpreis Digital Education

STEIERMARK

Projekt: Beinprothese

Schule: HTBLA Weiz

Kategorie: Science

Projekt: Wau!GemmaGassi

Schule: BG/BRG Stainach

Kategorie: Young Entrepreneurs

TIROL

Projekt: Diffrec PRO

Schule: HTL Innsbruck, Anichstraße

Kategorie: Engineering I

Projekt: EasyVision - Framework zur Bilderkennung und -Verarbeitung

Schule: HTL Innsbruck, Anichstraße

Kategorie: Sonderpreis Digital Education

VORARLBERG

Projekt: SODEX - Software Driven Excavator

Schule: HTL Rankweil

Kategorie: Engineering I

WIEN

Projekt: E-Dice

Schule: HTL 3 Rennweg

Kategorie: Design

Projekt: Snowboardbindung - The Missing Link

Schule: HTL Ottakring

Kategorie: Engineering I

Projekt: ShakerPro

Schule: HTL 3 Rennweg

Kategorie: Engineering II

Projekt: Junior Company - Cervus vom Hirsch

Schule: w@lz Wiener LernZentru

Kategorie: Young Entrepreneurs

Projekt: PowerKite

Schule: TGM - Die Schule der Technik

Kategorie: Sonderpreis Sustainability

Projekt: Yeet-Bot - Young Electrician's Education and Training Bot

Schule: HTL Donaustadt

Kategorie: Sonderpreis Digital Education

Auszeichnung der innovativsten Schulen Österreichs

Im Rahmen der Halbfinal-Events wurden pro Bundesland jene Schulen mit den am besten bewerteten, somit „innovativsten“ Projekten – gemessen an den Jugend Innovativ Kriterien – geehrt. Den Titel „Innovativste Schule“ errangen:

KÄRNTEN: HTL Mössingerstraße

NIEDERÖSTERREICH: HTL Mödling

OBERÖSTERREICH: HTL Braunau

SALZBURG: HTBLuVA Salzburg

STEIERMARK: HTBLA Weiz

TIROL: HTL Anichstraße

VORARLBERG: HTL Rankweil

WIEN: HTL 3 Rennweg

Weitere Informationen, Fotos und Projektbeschreibungen stehen unter www.jugendinnovativ.at zur Verfügung. Jugend Innovativ ist auch auf Facebook vertreten – werde(n Sie) Fan!

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ ist der größte österreichische Schulwettbewerb für innovative Ideen. Er wird im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung von der Austria Wirtschaftsservice GmbH abgewickelt und von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (RNI) und der Innovationsstiftung für Bildung unterstützt. Als Umsetzungspartner der Sonderpreis-Kategorie Digital Education sowie der Publikumspreise fungiert der OeAD. Der Wettbewerb wird laufend von Weiterbildungs-Maßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer zu den Themen „Teaching Innovation“ und „Rechte zum Schutz von Arbeitsergebnissen, Urheberrecht, Datensicherheit und Business Model-Entwicklung“ sowie von Praxis-Workshops für Schülerinnen und Schüler erfolgreich begleitet.

Insgesamt haben bisher über 9.500 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen. Die Bandbreite der Projekte, die in den vergangenen 31 Jahren im Rahmen von Jugend Innovativ vorgestellt wurden, ist riesig und reicht von neuartigen technologischen Entwicklungen über

spannende Design-Konzepte bis hin zu innovativen Lösungsvorschlägen zum Thema Nachhaltigkeit. Weitere Infos auf www.jugendinnovativ.at .

Rückfragen & Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice GmbH

Jugend Innovativ

Kathrin Strasser

k.strasser @ aws.at

Tel: 01 501 75 - 546

www.jugendinnovativ.at



Austria Wirtschaftsservice GmbH

Unternehmenskommunikation

Mag. Wolfgang Drucker

w.drucker @ aws.at

Tel: 01 501 75 - 331