Startet jetzt: 1. Woche für die Wiener Wirtschaft

Alle Informationen zu Förderungen, Immobilien und zum Gründen – in Ihrer Nähe!

Wien (OTS) - Von 6. bis 9. Mai können sich Unternehmerinnen und Unternehmer einfach in ihrer Nähe zu passenden Förderungen und Immobilien beraten lassen. Auch herausfordernde und knifflige Themen, die ihr Unternehmen betreffen, können dort unkompliziert mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftsagentur Wien besprochen werden. Zusätzlich können Neu-Unternehmerinnen und Gründer alle Fragen zur Unternehmensgründung vor Ort klären: „Wir sind für Sie da – und zwar in Ihrer Nähe! Dieses Jahr starten wir mit der ersten Woche für die Wiener Wirtschaft direkt in vier Bezirken, um Unternehmerinnen und Unternehmern noch besser mit unserem Angebot zu servicieren“, so der Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, Gerhard Hirczi. Mit der Woche für die Wiener Wirtschaft schließt die Wirtschaftsagentur Wien an den bereits etablierten Fördertag an.

Hier geht’s in die Zukunft: 4,5 Millionen Euro extra für Unternehmen

Mit Anfang Mai startet ein Schwerpunkt mit neuen Digitalisierungsförderungen. Ob Einstieg in einen Onlineshop, digitale Schnittmuster für Designerinnen oder eine neue Software, wie sie Eismacher Giorgio Leone entwickelt hat: Die Software hilft ihm bei der Eisproduktion und kombiniert Daten wie Wettervorhersagen, Eisbestände und Kundenwünsche – und kann dadurch die Eisproduktion besser planen.

Damit vor allem kleinste, kleine und mittlere Unternehmen die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung setzen, stellt die Wirtschaftsagentur Wien 4,5 Mio. Euro extra zur Verfügung. Bis zu 30.000€ Förderung gibt es für Digitalisierungsprojekte. Infos und Tipps aus erster Hand zu dieser neuen Förderung und zu allen anderen Fragen, die Unternehmen beschäftigen, gibt's bei der ersten Woche für die Wiener Wirtschaft.





Wann und Wo?

1. Woche für die Wiener Wirtschaft: 6. - 9. Mai, 17:00 - 20:00 Uhr

6. Mai: Museumsquartier, Foyer Halle E, 1070 Wien

7. Mai: Ottakringer Brauerei, 1160 Wien

8. Mai: Multizentrum Wiener Wohnen, U3 Gasometer, 1030 Wien

9. Mai: Foyer Erste Bank Arena, 1220 Wien







Rückfragen & Kontakt:

Uschi Kainz

Kommunikation Wirtschaftsagentur Wien

Tel.: 01/4000 86583

E-Mail: kainz @ wirtschaftsagentur.at