40 Jahre HARTMANN Österreich – 40 gute Taten: Ein Unternehmen sagt Danke!

Eines der führenden Unternehmen im Bereich der medizinischen Verbrauchsgüter feiert 40-jähriges Bestehen in Österreich auf besondere Weise

Wiener Neudorf (OTS) - HARTMANN Österreich, Spezialist für Medizin- und Pflegeprodukte, hat sich dem Ziel verschrieben, Menschen zu helfen. 40 erfolgreiche Jahre HARTMANN Österreich sind dem Unternehmen Grund genug, etwas von diesem Erfolg zurückzugeben und Danke zu sagen – mit 40 guten Taten!

Raus aus der Komfortzone und aktiv Menschen helfen

Für das Jubiläum hat sich die Belegschaft von HARTMANN Österreich etwas Besonderes überlegt. „40 gute Taten für 40 Jahre“ war das Motto und sollte auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen, selber aktiv zu werden und sich sozial zu engagieren.

So machten sich z. B. zwei Kolleginnen auf, Seniorinnen im Haus Moosburg, einem Pflegeheim des Sozialhilfeverbands Klagenfurt-Land, bei einem Wellnesstag mit Fußbädern, Massagen und Maniküre zu verwöhnen. Ein anderer Kollege wiederum spielte einen Tag lang mit Kindern im Sonderpädagogischen Zentrum in Weiz und schenkte ihnen seine volle Aufmerksamkeit. Einen literarisch-musikalischen Abend durften hingegen die Bewohnerinnen und Bewohner des Caritas-Heims St. Barbara in Liesing genießen.

Bei sämtlichen Aktionen nahmen alle Seiten etwas für sich mit: "Die Dankbarkeit und Freude, der direkte Kontakt mit den Menschen, auch mal raus aus der eigenen Komfortzone zu gehen, das war wirklich etwas Besonderes", sind sich Manuela Scherr und Sonja Druml, die einen Tag mit Pflegeheimbewohnerinnen verbrachten, einig. "Der Besuch der HARTMANN-Mitarbeiterinnen war eine wunderbare Abwechslung in unserem Alltag – das war einzigartig!“, bestätigt eine Heimbewohnerin.

Soziale Verantwortung und Engagement leben

„Natürlich hätten wir ein Jubiläumsfest mit unseren Stakeholdern veranstalten können. Aber die Idee, mit 40 guten Taten viele Menschen glücklich zu machen und uns auf diese Weise für die erfolgreichen 40 Jahre in Österreich zu bedanken, hat uns von Anfang an begeistert“, freut sich Michal Krejsa, Geschäftsführer von HARTMANN Österreich. "Das ist eine Jubiläumsfeier, die zu HARTMANN passt."

Auf diese Weise konnte nicht nur vielen Menschen Freude bereitet werden, auch der Zusammenhalt der Belegschaft wurde dadurch noch stärker gefestigt. Rund 60 Mitarbeiter haben sich über ein Jahr lang in verschiedensten sozialen Bereichen engagiert und sind stolz darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, das auch über das wirtschaftliche Interesse hinaus Einsatz zeigt und seine soziale Verantwortung wahrnimmt. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Aktion zudem motiviert, sich neben der beruflichen Tätigkeit auch zukünftig im Privaten sozial zu engagieren.

Über PAUL HARTMANN Gesellschaft m.b.H.

HARTMANN Österreich sitzt seit über 40 Jahren in Österreich und greift auf über 200-jähriges Know-how aus der HARTMANN Gruppe zurück. Ziel ist es, niemals still zu stehen und Konventionen zu brechen, um mit innovativen, medizinischen Lösungen das Gesundheitswesen stetig zu verbessern und die Lebensqualität möglichst vieler Menschen zu steigern. Heute umfasst das weltweit tätige Unternehmen fünf Kerngeschäftsfelder: Desinfektion, OP-Management, Wundmanagement, Inkontinenzhygiene und Diagnostik mit bekannten Marken wie bspw. Sterillium, MoliCare, DermaPlast, Veroval oder Peha-Haft.

Rückfragen & Kontakt:

PAUL HARTMANN Gesellschaft m.b.H.

Elisa Pizzi Tapia

Tel.: +43 2236 / 646 30-48, Mail: Elisa.Pizzi @ hartmann.info

https://hartmann.info/de-at