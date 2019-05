Neuwahl des Präsidenten in Kasachstan am 9. Juni 2019

Nur-Sultan (OTS) - Nach dem Rücktritt des Präsidenten Nursultan Nasarbajew wird es in Kasachstan am 9. Juni 2019 zu Neuwahlen um das Präsidentenamt kommen. Das verlautbarte der ehemalige Vorsitzende des Senats des Parlaments der Republik Kasachstan, Kassym-Zhomart Tokajev, der das Amt des Staatspräsidenten nach dem Rücktritt Nasarbajews interimistisch übernommen hat.

Nursultan Nasarbajew hatte dem Land seit seiner Unabhängigkeit im Jahre 1991 ohne Unterbrechung als Präsident gedient. Unter seiner Führung erreichte der einstige Teilstaat der Sowjetunion ein zuvor ungekanntes Level an Wohlstand, Entwicklung und Modernität. Ihm zu Ehren wurde die Hauptstadt Astana bereits kurz nach seinem Rücktritt in Nur-Sultan umbenannt.

In einer Ansprache an die Nation kündigte Übergangspräsident Tokajev nun am 9. April 2019 eine außerordentliche Präsidentenwahl an, um die demokratische Legitimität des Amtes zu gewährleisten. Tokajev selbst wird dabei für die „Nur-Otan“-Partei ins Rennen gehen, die derzeit 83 von 107 Sitzen im kasachischen Parlament hält und deren Vorsitzender der Erste Präsident Nursultan Nasarbajew ist.

Acht Parteien nominieren Kandidaten für Wahl am 9. Juni

Insgesamt werden acht unterschiedliche Parteien bei der Wahl am 9. Juni 2019 Kandidaten ins Rennen schicken. Neben der „Nur-Otan“-Partei brachten unter anderem die Sozialdemokratische Partei, die Republikanische Bewegung „Uly Dala Kyrandary“, die Demokratische Partei Kasachstans „Ak Zhol“, die „Föderation der Gewerkschaften der Republik Kasachstan“, die Vereinigte National-Patriotische Bewegung „Ult Tagdyry“, die Volksdemokratische Patriotische Partei „Auyl“, die öffentliche Vereinigung „Khalyk Demographyyasy“ sowie die Kommunistische Partei ihre Favoriten für den Urnengang am 9. Juni in Stellung.

Rückfragen & Kontakt:

Lobmeyr Public Image

Conciliaris GmbH

T: +43 (0) 1 / 361 55 00 oder mob: +43 699 127 006 75

r.lobmeyr @ l-pi.eu