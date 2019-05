Einladung zur Pressekonferenz – Hilferuf der Ärzteschaft in Wiens Spitälern

Arbeitsbedingungen aller Wiener Spitalsärzte abgefragt

Wien (OTS) - Wiens Spitäler sind in Gefahr. Diese Schlussfolgerung ergab eine im April 2019 durchgeführte Umfrage unter allen Wiener Spitalsärzten, um zu eruieren, wie prekär die Lage in den Wiener Spitälern tatsächlich derzeit ist. Obwohl das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) seit mittlerweile vier Jahren in Wien umgesetzt wird und seitdem die Einführung entsprechender Begleitmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgung versprochen wurde, gibt es nach wie vor große Probleme, welche die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte massiv erschweren und immer weniger Zeit für die Patienten erlauben. Die Ärztekammer nimmt jedenfalls diese Ergebnisse sehr ernst und wird dementsprechende Konsequenzen daraus ziehen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz möchten wir Ihnen die Umfrageergebnisse sowie die daraus resultierenden Forderungen der Ärztekammer präsentieren.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

- Dr. Wolfgang Weismüller

Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien

- Dr. Harald Pitters

Geschäftsführer Pitters Trendexpert

Zeit: Dienstag, 7. Mai 2019, 9.30 Uhr

Ort: Ärztekammer für Wien (Veranstaltungszentrum, 1. Stock, Saal 4 – Paul Watzlawick), 1010 Wien, Weihburggasse 10-12

Parkplätze sind in der Garage der Ärztekammer für Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle der Ärztekammer für Wien, Tel.: 515 01/1223 DW).

