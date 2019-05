EchoStar Mobile und RigNet schließen Partnerschaft zur Erweiterung innovativer mobile Satellitendienste

Dublin (ots/PRNewswire) - EchoStar Mobile, ein Mobilfunkbetreiber, der als Tochtergesellschaft der EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) mit hybriden Satelliten- und terrestrischen Netzen Konnektivität in ganz Europa bereitstellt, und RigNet, Inc. (NASDAQ: RNET), ein führender Anbieter von ultra-sicheren, intelligenten Netzwerklösungen, haben heute ihre Partnerschaft zum Ausbau und Vertrieb der IP-basierten mobilen Satellitendienste (Mobile Satellite Services, MSS) von EchoStar Mobile bekanntgegeben, um den europäischen Kundenstamm von RigNet mit Sprach- und Datendiensten zu versorgen.

Konnektivität für das Internet der Dinge zur Unterstützung von Unternehmen in ganz Europa

RigNet wird über den S-Band-Kommunikationssatelliten EchoStar XXI (mit ergänzender Bodenkomponente) kostengünstig Geräte und sichere, zuverlässige Konnektivität anbieten und ist in allen 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zugelassen.

Die Ausrüstung für das mobile Netzwerk von EchoStar, einschließlich der erweiterten IP-Sprach- und Datenterminals, wird von der EchoStar-Tochter Hughes Network Systems, LLC, dem weltweit führenden Anbieter von Breitband-Satellitennetzwerken, konstruiert und produziert.

"Diese neue Partnerschaft mit RigNet ist ein entscheidender Schritt in der Weiterentwicklung der industriellen IoT-Konnektivität und kommt Unternehmen in ganz Europa zugute", sagte Anders Johnson, Geschäftsführer von EchoStar Mobile und Präsident der EchoStar Satellite Services L.L.C. "Die Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Weltmarktführer im Bereich der digitalen Transformation, der globale Organisationen dabei unterstützt, ihre Geschäfte zu vernetzen und zu transformieren, ist für uns eine einmalige Gelegenheit, Satellitendienste innerhalb des schnell wachsenden industriellen IoT-Marktes zu positionieren. RigNet verfügt über alle erforderlichen Fähigkeiten, um die innovativen Datendienste von EchoStar Mobile in ganz Europa vermarkten und vertreiben zu können. Wir erwarten alle mit großer Spannung die nächste Phase in der Entwicklung dieser Geschäftsbeziehung."

"Wir gehen diese Partnerschaft mit EchoStar mit großer Begeisterung ein, da wir damit eine leistungsstarke Technologie im Bereich der Satellitenkonnektivität anbieten können", sagte Danielle Edwards, Vice President für die Bereiche IoT und Apps bei RigNet. "Diese innovative Lösung stellt eine leistungsstarke Option zur Verfügung, die die Konnektivitätsanforderungen unserer Kunden im Zuge ihrer digitalen Transformation erfüllt."

Informationen zu RigNet

RigNet (NASDAQ: RNET) bietet fortschrittliche Software, optimierte Industrielösungen und Kommunikationsinfrastrukturen an, die Kunden dabei unterstützen, die geschäftlichen Vorteile der digitalen Transformation in die Realität umzusetzen. Mit erstklassigen, ultra-sicheren Lösungen, die IP- Konnektivität, bandbreitenoptimierte OTT-Anwendungen, Big-Data-Lösungen für das industrielle Internet der Dinge (Industrial Internet of Things, IIoT) und branchenführende Analytik im Bereich des maschinellen Lernens umfassen, trägt RigNet wesentlich zur digitalen Evolution der Wirtschaft bei, die Unternehmen dazu befähigen wird, auf kritische Probleme rascher zu reagieren, das Risiko von Betriebsunterbrechungen zu mindern und insgesamt finanziell stärker und leistungsfähiger zu werden. RigNet hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas und ist rund um die Welt vertreten.

Informationen zu EchoStar Mobile Limited

EchoStar Mobile Limited, eine Tochtergesellschaft der EchoStar Corp., ist ein Mobilfunkbetreiber, der Konnektivität in ganz Europa bereitstellt. EchoStar Mobile Limited hat seinen Firmensitz in Dublin, Irland und bietet Zugang zu hybriden Satelliten- und terrestrischen Netzen, die Unternehmen, Regierungsbehörden und Privatkunden verbesserte Sprach- und Datenkommunikationsdienste bieten. Weitere Informationen finden Sie auf echostarmobile.com.

Informationen zu EchoStar

Die EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ist ein erstklassiger, weltweit agierender Anbieter von Lösungen für die Satellitenkommunikation. EchoStar hat seinen Firmensitz in Englewood, Colorado und ist weltweit tätig. Das Unternehmen ist mit seinen Geschäftsbereichen Hughes Network Systems und EchoStar Satellite Services ein Vorreiter für sichere Kommunikationstechnik.

Weitere Informationen finden Sie auf echostar.com. Folgen Sie @EchoStar auf Twitter.

