Hanke am 1. Mai: Auf die nächsten 100 Jahre Rotes Wien!

SPÖ Wien-Frauenvorsitzende: „Unsere Verbündeten sind all die vielen Menschen, die sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzen“

Wien (OTS/SPW) - „Das, was uns als Sozialdemokratie stark macht, sind wir alle – die vielen Genossinnen und Genossen, die jeden Tag für eine bessere Welt einstehen. Die sich stark machen für die Menschen in ihrer Umgebung“, betonte SPÖ Wien-Frauenvorsitzende Marina Hanke heute bei der Mai-Kundgebung am Rathausplatz. „Unsere Verbündeten sind all die vielen Menschen, die vielleicht noch nicht Teil der Sozialdemokratie sind, die sich aber auch für eine solidarische Gesellschaft einsetzen. Die ehrenamtlich anderen beim Deutsch lernen helfen. Die nach der Arbeit die Waschmaschine der Nachbarin reparieren, weil sie sich keine neue leisten kann. Und nicht zuletzt die tausenden jungen Menschen, die seit Wochen auf die Straße gehen, um gegen die Zerstörung unseres Planeten zu demonstrieren“, so Hanke. ****

„Wir stehen hier am Rathausplatz, aber wenn ihr euch umdreht, dann schauen wir Richtung Ballhausplatz. Und dort, dort sitzen die anderen. Die, die spalten und jeden Tag systematisch sogenannte ‚Einzelfälle‘ produzieren, die das Klima in unserer Gesellschaft vergiften“, kritisiert Hanke die schwarz-blaue Bundesregierung. „Und während sie all das tun, bestehlen sie uns. Sie stehlen unsere Rechte, indem sie das Recht auf Schwangerschaftsabbruch einschränken wollen. Sie stehlen unsere Würde, indem sie Menschen für 1,50 Euro die Stunde arbeiten lassen wollen. Sie stehlen unsere Feiertage. Und Sie stehlen unseren gesellschaftlichen Reichtum, indem sie die Mindestsicherung kürzen und ihren superreichen Freunden Geschenke machen“, so die SPÖ Wien-Frauenvorsitzende. „Diese Regierung führt einen Kampf – einen Kampf gegen die eigene Bevölkerung und vor allem gegen die Frauen in unserem Land.“

„Wir feiern heute auch die Gründung des Roten Wien vor 100 Jahren. Das ist kein Jubiläum, das wir aus reiner Nostalgie begehen. Was wir aus diesem Jubiläum vor allem mitnehmen müssen, ist der Auftrag für die Zukunft. Wir sind stolz auf unsere Bewegung, und wir blicken mutig in die neuen Zeiten. Wir werden mit heute den ersten Schritt setzen, damit mit der Wahl 2020 die nächsten 100 Jahre Rotes Wien beginnen. Wir werden noch lauter und vehementer gegen die Angriffe der Bundesregierung vorgehen. Wir werden noch mehr Menschen motivieren, Teil der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbewegung zu werden!“, so Hanke abschließend. (Forts.) ve

