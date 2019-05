Bradesco - Einreichung des Jahresberichts (Formular 20-F)

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Banco Bradesco S.A. (B3: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD, BBDO und Latibex: XBBDC) informiert, dass sein Jahresbericht in Formular 20-F für das Jahr 2016 (Form 20-F) an diesem Datum bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (United States Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde.

Aktieninhaber und die Inhaber von ADRs (American Depositary Receipts) können beim Market Relations Department kostenlos Kopien des Formulars 20-F für das Jahr 2016 anfordern.

Für weitere Informationen kann auf unserer Website (banco.bradesco/ir-en), der SEC-Website (sec.gov) oder der Website der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde (CMV) (cvm.gov.br) auf das Formular 20-F für das Jahr 2018 zugegriffen werden.

Leandro de Miranda Araujo

Executive Director und Investor Relations Officer

Rückfragen & Kontakt:

Investor-Relations-Bereich

Tel.: (55 11) 2194-0922

E-Mail: investors @ bradesco.com.br